Morgan Oey dan Omara Esteghlal Cerita Peran Guru Vs Murid Bermasalah di Pengepungan di Bukit Duri

TEMPO.CO, Jakarta - Karya terbaru sutradara Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri (The Siege at Thorn High) dijadwalkan rilis pada 17 April 2025 di bioskop Tanah Air. Diproduksi oleh Come and See Pictures bersama Amazon MGM Studios, film aksi thriller ini mengisahkan seorang guru di tengah kekerasan sekolah yang menggambarkan realitas sosial yang kelam. Sebagai karya ke-11 Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri mengambil latar 2027, saat Indonesia berada di ambang kehancuran akibat ketegangan, diskriminasi, dan kebencian rasial.