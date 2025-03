Nick Frost Digadang-gadang akan Jadi Hagrid di Serial Harry Potter

Kabar tentang keterlibatan Nick Frost muncul beberapa hari setelah aktor tersebut mengunggah pesan samar di Instagramnya pada Jumat, 21 Maret 2025. Ia mengunggah swafoto dirinya. “Hari yang sangat indah! Ini benar-benar terjadi, ini benar-benar terjadi. Tetaplah tenang,” tulisnya.

Meski demikian, HBO menolak berkomentar tentang potensi keterlibatan Frost. Dalam hal ini mereka memberikan tanggapan yang netral. "Kami menghargai bahwa serial yang sangat terkenal seperti ini akan mengundang banyak rumor dan spekulasi," katanya dikutip dari Variety.

Pihak HBO menyatakan bahwa saat menjalani pra-produksi, mereka hanya akan mengkonfirmasi detailnya ketika sudah menuntaskan kesepakatan. Pernyataan tersebut juga mereka keluarkan saat muncul laporan bahwa John Lithgow tengah dalam pembicaraan untuk memerankan Albus Dumbledore. Namun kemudian aktor tersebut mengonfirmasi perannya.

Tentang Karakter Rubeus Hagrid

Hagrid merupakan salah satu tokoh penting dalam ketujuh buku seri Harry Potter karya J.K. Rowling. Karakternya pertama kali muncul ketika Harry Potter berusia 11 tahun, ia memberi tahu bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Hagrid yang merupakan penjaga kebun dan sekolah sihir Hogwarts akhirnya menjadi profesor Pemeliharaan Satwa Gaib. Dalam film aslinya karakter tersebut diperankan oleh Robbie Coltrane yang muncul dalam kedelapan seri. Coltrane meninggal pada Oktober 2022 di usia 72 tahun.

Robbie Coltrane dan Daniel Radcliffe dalam film Harry Potter. Foto: Instagram/@robbiecoltraneactor.

Melansir dari Deadline, serial Harry Potter dirancang untuk tayang selama satu dekade. Serial ini disutradarai oleh Mark Mylod dan Francesca Gardiner menjadi showrunner dan produser eksekutif. J.K. Rowling, yang merupakan penulis karya Harry Potter juga ikut andil menjadi produser eksekutif. "JK Rowling berhak mengekspresikan pandangan pribadinya," kata juru bicara HBO kepada Variety pada November 2024. "Kami akan tetap fokus pada pengembangan seri baru, yang akan sangat diuntungkan dari keterlibatannya."

Ketua dan CEO HBO dan Max Content, Casey Bloys menyebutkan bahwa serial tersebut sebagai adaptasi yang setia dari novel-novel J.K. Rowling. Mereka akan mengadaptasi setiap buku Rowling secara mendalam menjadi satu musim serial televisi.

Tentang Nick Frost

Nama Nick Frost pertama kali dikenal melalui perannya di serial komedi Inggris, Spaced. Dalam serial tersebut ia berkolaborasi dengan lawan mainnya Simon Pegg dan sutradara Edgar Wright. Mereka bertiga membuat tiga film dengan genre yang sama. Karya mereka dikenal sebagai trilogi Three Flavours Cornetto, yang meliputi Shaun of the Dead, Hot Fuzz, dan The World's End. Frost juga berperan sebagai penulis dan pemain dalam komedi alien "Paul," bekerja sama dengan Pegg. Terakhir, ia tercatat sebagai pengisi suara dalam Star Wars: Skeleton Crew yang tayang di Disney+. Frost akan tampil dalam pembuatan ulang live-action How to Train Your Dragon yang dijadwalkan rilis pada Juni mendatang.

Aktor berusia 52 tahun itu akan bergabung dengan John Lithgow yang kini sudah dikonfirmasi sebagai Albus Dumbledore dalam serial Harry Potter. Paapa Essiedu juga dikabarkan menjadi kandidat utama untuk memerankan Severus Snape. Sedangkan peran Harry, Hermione, dan Ron yang menjadi tokoh utama kemungkinan akan dimainkan oleh pendatang baru. Hal ini karena Warner Bros membuka panggilan casting terbuka untuk anak-anak berusia antara 9 dan 11 tahun pada musim gugur 2024.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | VARIETY | DEADLINE

