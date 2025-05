Nominasi Oscar Dirilis, Netizen Protes

TEMPO.CO, Hollywood - Daftar nominasi Academy Awards sudah dirilis hari ini, Jumat, 15 Januari 2016. Masyarakat mengeluhkan minimnya keberagaman dalam daftar nama nominator. Hashtag #OscarSoWhite dengan cepat kembali lagi ke dunia maya. Hashtag ini sebelumnya pernah muncul di tahun lalu ketika hanya aktor berkulit putih yang ada di daftar nominasi.



Will Smith yang bermain dalam Concussion misalnya, tidak terdaftar dalam nominasi. Idris Elba yang bermain dalam Beast no Nation juga tidak masuk ke dalam daftar. Bahkan pemeran berkulit hitam dan direktor dari hip hop biopic, Straight Outta Compton, juga terdepak dari daftar.



"Dalam setahun dengan jumlah penampilan luar biasa dari para aktor berkulit hitam yang bahkan dielu-elukan oleh masyarakat dan kritikus, untuk diabaikan seperti itu sangat tragis," kata Reginald Hudlin yang akan memproduksi acara the Feb 28 awards yang akan dibawakan oleh komedian Chris Rock dalam reuters.



Film The Revenant merupakan salah satu film yang memperoleh 12 nominasi sekaligus dalam Piala Oscar tahun ini. Nominasi ini di antaranya untuk penghargaan aktor terbaik untuk Leonardo DiCaprio dan Sutradara Terbaik Alejandro Inarritu, yang juga memenangkan Oscar tahun lalu dengan showbiz comedy Birdman.



Film ini akan bersaing dengan fim Mad Max: Fury Road dan The Martian. Ketiganya memiliki budget di atas US$ 100 juta.



Nominasi untuk Best Picture lainnya diberikan kepada Room, Spotlight, Brooklyn, The Big Short, dan Bridge of Spies. Lima film ini memiliki rentang dana pembuatan film berkisar dari US$ 20 juta hingga US$ 40 juta.



Beberapa film lainnya juga gagal memasuki panggung nominasi. Film Straight Outta Compton dan Star Wars: The Force Awakens tidak ada dalam daftar. Padahal, masyarakat menyambut baik film-film ini.



MAWARDAH NUR HANIFIYANI | REUTERS