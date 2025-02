Nyanyikan Soundtrack Film You Are The Apple of My Eye, Ini Fakta Maudy Ayunda

TEMPO.CO, Jakarta - Maudy Ayunda dipilih untuk mengisi soundtrack film You Are The Apple of My Eye versi Korea. Soundtrack yang berjudul 'Now Do You' dipilih menjadi salah satu lagu utama dalam film You Are The Apple of My Eye.

Lagu ini juga mendapat respons positif dari para penggemar karena memiliki aransemen musik yang bagus dan makna mendalam. Banyak penggemar yang bernostalgia setelah mendengar soundtrack yang dibawakan Maudy Ayunda. Lagu 'Now Do You' resmi dirilis pertama kali pada 5 Februari 2025 silam. Lagu ini bisa didengar di berbagai platform musik yang tersedia.

Selain 'Now Do You', Maudy Ayunda juga beberapa kali mengisi soundtrack film, seperti Moana, Perahu Kertas, hingga Habibie & Ainun 3. Aktris dengan nama lengkap Ayunda Faza Maudya ini dikenal sebagai sosok multitalenta dan berprestasi. Selain menyanyi, ia juga berbakat dalam berbagai hal, seperti berakting, bermain musik, hingga menulis buku.

Berikut ini fakta-fakta seputar Maudy Ayunda yang menarik untuk diketahui. Fakta-Fakta Maudy Ayunda 1. Sekolah di Universitas Top Dunia Setelah lulus SMA, Maudy Ayunda berhasil masuk di universitas top dunia, yakni di Oxford University untuk jenjang S1 dan Stanford University untuk jenjang S2. Postingannya bahkan pernah viral karena Maudy Ayunda bingung harus memilih Harvard University atau Stanford University. Pada akhirnya, ia lebih memilih Stanford University. 2. Bermain Film sejak Usia 12 Tahun Karier Maudy Ayunda dalam dunia entertainment dimulai ketika ia bermain film berjudul Untuk Rena pada 2006. Setelah itu, ia kembali membintangi sejumlah film. Beberapa di antaranya cukup sukses, seperti film Perahu Kertas, Habibie & Ainun 3, Refrain, dan Losmen Bu Broto.

Berkat aktingnya yang apik, Maudy Ayunda mendapatkan penghargaan di Festival Film Jakarta untuk kategori Aktris Utama Terpilih pada 2006. 3. Memiliki Banyak Prestasi Selain berbakat dalam bidang akting dan menyanyi, Maudy Ayunda juga memiliki banyak prestasi yang bisa diteladani. Dalam dunia pendidikan, ia berhasil masuk ke top universitas dunia, bahkan ia lulus dengan predikat cum laude di Oxford University.

Lalu, pada 2021, Maudy Ayunda terpilih dalam daftar Forbes 30 Under 20 Asia karena dianggap telah menebarkan pengaruh positif lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam bidang musik, Maudy Ayunda juga memenangkan penghargaan Indonesia Choice Award 2015 sebagai Female Singer of The Year. 4. Membuat Buku Anak-Anak Maudy Ayunda juga diketahui menerbitkan buku anak-anak yang ia tulis sendiri berjudul Kina’s Story: Kina and Her Fluffy Bunny. Buku ini bercerita tentang persahabatan antara gadis kecil bernama Kina dan boneka kelinci kesayangannya yang selalu bersama.

Buku ini ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan desain yang menarik. 5. Memiliki Bisnis Skincare Baru-baru ini, Maudy Ayunda juga meluncurkan produk skincarenya bernama From This Island bersama rekannya, Patricia Davina. Mengutip dari laman From This Island, produk yang dibuat ini terinspirasi dari tanaman herbal lokal yang ada di di Indonesia.

Dalam pengembangan produknya, Maudy Ayunda percaya bahwa Indonesia menyimpan banyak sekali bahan-bahan perawatan kulit yang bagus. Ia ingin memperkenalkan produk perawatan kulit dari bahan-bahan lokal di Indonesia agar mendunia. 6. Menjadi Aktivis Pendidikan Selain sibuk dengan karier akting, bisnis, dan menyanyinya, Maudy Ayunda juga sangat peduli dengan dunia pendidikan.

Dikutip dari Instagramnya, Maudy membuka program mentorship dan scholarship untuk mahasiswa berprestasi. Dalam programnya ini, Maudy Ayunda memberikan beasiswa berupa pembayaran biaya kuliah hingga project yang berdampak positif.