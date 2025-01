Pangeran Harry Menang Gugatan, News Group Newspapers Rilis Permintaan Maaf

TEMPO.CO , Jakarta - Rupert Murdoch’s News Group Newspapers (NGN), penerbit tabloid The Sun akhirnya merilis permintaan maaf kepada Pangeran Harry . Pada 22 Januari 2025, mereka mengakui melakukan pelanggaran serius terhadap privasi sang pangeran dan ibunya, mendiang Putri Diana. Langkah ini menjadi bagian dari penyelesaian hukum setelah Harry menggugat penerbit atas peretasan telepon dan pengumpulan informasi ilegal.

Penyelesaian ini tak hanya berbentuk permintaan maaf, tapi juga ganti rugi yang disebut mencapai US $12 juta atau sekitar Rp 193 miliar. Dana itu mencakup kompensasi atas kerugian materiil, biaya hukum, hingga kerusakan emosional yang dialami Harry akibat pelanggaran tersebut.

"NGN dengan ini meminta maaf sepenuhnya kepada Duke of Sussex atas pelanggaran serius yang dilakukan antara 1996 hingga 2011," demikian pernyataan resmi perusahaan itu, dilansir dari People . Mereka juga menambahkan bahwa berbagai tindakan tersebut dilakukan oleh jurnalis dan penyelidik swasta atas instruksi tabloid mereka.

Hubungan Pertemanan Dominic West dan Pangeran Harry Renggang, Karena The Crown?

NGN juga meminta maaf kepada Pangeran Harry atas dampak buruk dari liputan yang berlebihan dan pelanggaran serius terhadap kehidupan pribadinya, serta kehidupan pribadi ibunya, Putri Diana, terutama saat ia masih muda. "Kami mengakui dan menyesali penderitaan yang ditimbulkan kepada Duke of Sussex, serta kerusakan yang terjadi pada hubungan, persahabatan, dan keluarganya. Kami telah sepakat untuk membayar ganti rugi yang substansial," demikian bunyi pernyataan itu.

Luka Lama Pangeran Harry Imbas Tudingan Pers

Sebelumnya, Pangeran Harry menuduh penerbit tersebut melakukan pengumpulan informasi secara ilegal antara 1996 dan 2011, periode saat The Sun dan News of the World diduga menargetkannya. Masa itu juga bertepatan dengan kematian tragis Putri Diana pada Agustus 1997, ketika usianya 36 tahun, akibat kecelakaan mobil di Paris saat kendaraan yang ditumpanginya dikejar paparazzi.