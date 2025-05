TEMPO.CO, Jakarta - Patung lilin para pemeran James Bonddari generasi ke generasi dipamerkan di museum patung lilin Madame Tussauds menjelang penayangan film terbaru James Bond, Spectre.



"Ini pertama kalinya siapa saja bisa berdiri dan mengenal lebih dekat James Bond kesukaan mereka," kata General Manager Madame Tussauds London Edward Fuller dalam berita yang disiarkan di laman Reuters.



Enam generasi James Bond, mulai dari Sean Connery hingga Daniel Craig mengenakan setelan tuksedo selama dipajang di Madame Tussauds. Kebanyakan dari figur James Bond ini memegang pistol, sementara yang lainnya berpose santai.



Sean Connery, aktor pertama yang bermain sebagai agen rahasia 007 di film Dr. No pada 1962, ditampilkan seperti saat dia tampil di film From Russia With Love. Sementara aktor George Lazenby tampil seperti dalam satu-satunya film Bond yang ia bintangi, On Her Majesty's Secret Service.



Sosok Roger Moore diambil dari aksinya di film The Spy Who Loved Me. Timothy Dalton digambarkan seperti dalam film The Living Daylights dan Licence To Kill. Sementara Pierce Brosnan tampil sebagai perwakilan dari film Tomorrow Never Dies. James Bond masa kini, Daniel Craig, diambil sosoknya dari film terakhirnya Skyfall.



Selain di London, patung-patung lilin James Bond itu akan dipamerkan di seluruh cabang Madame Tussauds di seluruh dunia pada Desember nanti. "Perlu 20 pematung ahli beserta tim selama empat bulan untuk membuat enam Bond ini. Investasinya besar, perlu waktu banyak, tapi hasilnya sepadan," kata Fuller.



Spectre, film ke-24 James Bond, akan dirilis di Inggris Raya pada 26 Oktober 2015 dan Amerika Serikat 6 November 2015



