Penjualan Tiket Konser The Script Habis dalam 2 Hari

TEMPO.CO , Jakarta -Penjualan tiket pre-sale The Script "Freedom Child Tour" untuk semua kelas habis dalam hitungan hari. Padahal konser digelar pada 10 April 2018.

Info tersebut diperoleh melalui platform penjualan tiket resmi untuk konser The Script yakni BookMyShow Indonesia, lewat keterangan tertulis. Penjualan tiket dibuka sejak 15 Desember lalu. "Sedangkan untuk harga normal hanya tersisa 100 tiket untuk kelas Diamond VVIP. Dua kategori lainnya, Festival dan Golden Priority Class, sudah habis terjual dalam waktu dua hari," tulis BookMyShow.

Sebagai informasi, harga untuk konser The Script Freedom Child Tour adalah Rp2.250.000 (pre-sale) dan Rp2.500.000 (normal) untuk Diamond VVIP, Rp990.000 (pre-sale) dan Rp1.250.000 (normal) untuk Golden Class, dan Rp650.000 (pre-sale) dan Rp850.000 (normal) untuk Festival.

Band yang dikenal dengan hits The Man Who Can’t Be Moved dan Breakeven ini akan menggelar konser bertajuk Freedom Child Tour dalam rangka promosi album terbaru mereka berjudul Freedom Child. Album ke-lima mereka ini dirilis pada September 2017 lalu.