Profil Brian McKnight yang akan Konser di Jakarta

BRIAN McKnight, All-4-One, dan Raisa akan naik panggung Heart & Soul Live in Jakarta 2025 di Tennis Indoor Senayan pada Rabu, 11 Juni 2025. Brian McKinght dan Raisa akan menyanyikan berbagai lagu hit mereka, di antaranya 'Back at One', 'One Last Cry' (Brian McKnight): 'Serba Salah', 'Mantan Terindah' (Raisa). Siapa Brian McKnight?

Dikutip dari CTC, sejak remaja, Brian McKnight menyukai jazz. Pada usia 18 tahun, ia sudah mendapat kontrak. Koneksi dengan saudaranya yang tergabung dalam grup musik Take 6 yang sudah menandatangani kontrak dengan label besar. Dengan rekomendasi saudaranya, ia mengirimkan karyanya ke berbagai perusahaan rekaman. Sampai akhirnya bos Mercury Records Ed Eckstine mau memberi kontrak dalam waktu singkat.

McKnight merilis album perdananya yang memuat lagu-lagu orisinal. Album tersebut melahirkan dua hit, The Way Love Goes dan Love Is yang sukses di tangga lagu R&B, bahkan mencapai posisi ke-11 setelah 19 pekan.

Lagu dia Love Is yang dinyanyikan bersama Vanessa Williams sempat muncul di serial televisi populer Beverly Hills 90210. Lagu Never Felt This Way diaransemen ulang oleh Alicia Keys dan dimasukkan dalam album Songs in A Minor.

Perkembangan karier McKnight membawa dia terlibat dalam produksi dan aransemen yang membuatnya diakui di industri musik Ia belajar dari musisi dan produser lain di antaranya Sean Puffy Combs untuk memproduseri album Anytime tahun 1997 yang melahirkan lagu populer You Should Be Mine. Pada 1998, ia merilis album Natal berjudul Bethlehem yang kembali mengangkat minat masa lalunya di bidang musik gospel. Album berikutnya, Back at One dirilis tahun 1999, makin memperkuat reputasinya sebagai salah satu artis R&B.

Pada 2001, McKnight berkolaborasi bersama Justin Timberlake dalam album Superhero. Setahun kemudian, ia merilis album kompilasi From There to Here: 1989-2002, yang merangkum karya-karya terbaiknya. Pada 2003, ia kembali dengan album baru berjudul U-Turn yang memuat materi orisinal segar.