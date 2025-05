Kusala Sastra Khatulistiwa Umumkan 10 Karya Nominasi

TEMPO.CO , Jakarta - Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) mengumumkan daftar panjang karya para penulis yang masuk nominasi hari ini, Sabtu, 17 Mei 2025. Ada sepuluh buku kumpulan cerita pendek, puisi, dan novel yang masuk nominasi. "Tim juri telah memilih dengan pembacaan cermat, juga perdebatan hangat," kata Direktur Program Kusala Sastra Khatulistiwa Gema Laksmi Mawardi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Kusala Sastra Khatulistiwa merupakan gagasan Richard Oh , pemilik toko buku, penulis, sekaligus sutradara film Richard Oh. Richard dan rekannya menggagas penghargaan ini sejak 2001. Penghargaan ini sempat vakum tiga edisi sejak Richard meninggal pada 7 April 2022.

Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 diselenggarakan oleh Yayasan Richard Oh Kusala Indonesia. Ia didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Daftar Panjang Kategori Novel

1. Ajengan Anjing karya Ridwan Malik

2. BEK: Sebuah Novel karya Mahfud Ikhwan

3. Duri dan Kutuk karya Cicilia Oday

4. Ingatan Ikan-ikan karya Sasti Gotama

5. Inyik Balang karya Andre Septiawan

6. Mari Pergi Lebih Jauh karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie

7. Matthes karya Alan TH

8. Oni Jouska karya Asep Ardian

9. Paya Nie: Sebuah Novel karya Ida Fitri

10. Taksi Malam karya T. Agus Khaidir