Profil Pemeran Utama dalam Film Pengepungan di Bukit Duri: Morgan Oey hingga Endy Arfian

TEMPO.CO , Jakarta - Film Pengepungan di Bukit Duri (The Siege at Thorn High), karya sutradara Joko Anwar, menjadi sebuah thriller dengan latar belakang Indonesia yang tengah berada di ambang kehancuran akibat ketegangan sosial.

Morgan Oey dan Omara Esteghlal Cerita Peran Guru Vs Murid Bermasalah di Pengepungan di Bukit Duri

Endy Arfian memerankan Kristo, seorang siswa SMA Duri yang terjebak dalam konflik dan ketegangan yang terjadi di sekolah. Dalam trailer yang diunggah pada kanal YouTube Come and See Pictures, Kristo adalah keponakan yang dicari Edwin.