Raja Charles III Bagikan Daftar Lagu Favoritnya

The King's Music Room akan menampilkan rekaman Raja Charles di Istana Buckingham, London, Inggris. Melansir dari Associated Press , ia akan berbicara tentang lagu-lagu dari sekitar 56 negara Persemakmuran yang telah menjadi soundtrack hidupnya, termasuk standar tahun 1930-an hingga disko, reggae, dan Afrobeats.

"Anda dapat melihat antusiasme yang luas dari Yang Mulia terhadap musik dalam daftar putar ini untuk menandai Hari Persemakmuran," kata Errollyn Wallen, CBE, Master of The King's Music Room. "Persemakmuran telah menghasilkan lebih dari sekadar lagu, penyanyi, dan musisi yang luar biasa, dan koleksi yang menyenangkan dan eklektik ini merupakan pengingat yang hebat akan harta karun kreativitas ini."

The King's Music Room akan disiarkan di Apple Music 1 untuk memperingati Hari Persemakmuran pada Senin, 10 Maret.2025 pukul 6 pagi waktu setempat, secara gratis. Dalam trailer yang dirilis pada Jumat, 7 Maret 2025, Raja Charles yang berusia 76 tahun memperkenalkan acara tersebut dari balik meja di dalam Istana Buckingham, diselingi dengan sekelompok pengawal militer di halaman istana yang memainkan lagu reggae klasik Bob Marley, 'Could You Be Loved.'