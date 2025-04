Ramadan, Nikita Mirzani Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Di bulan suci Ramadan, artis Nikita Mirzani tampil lebih tertutup. Artis yang suka membuat sensasi itu tampil mengenakan jilbab dan sedang melakukan ibadah umrah. Dalam akun Instagram, terlihat Nikita memakai jilbab warna putih yang gambarnya diambil dari samping.

Dalam keterangan foto, Nikita menyampaikan permintaaan maaf dengan segala kesalahan yang pernah diperbuatnya.



"Just thinking of you and the goodness you spread all over, just want to say sorry for everything I did wrong. May the Ramadan bring you peace and prosperity, good health and wealth, and brighten your life forever. Happy Fasting, Enjoy Ramadan. with love,Nikita mirzani ."



Netizen berharap Nikita berubah dengan konsisten berjilbab. "Alhamdulillah semoga bisa mjd muslimah sejati baik dr penampilan maupun perkataan," tulis akun Ganang.



Ada beberapa yang mencibir foto serta caption Nikita, tapi banyak pula yang membela.



"Doakanlah org yg baik , berhenti menghujat org dibulan suci," tulis akun Pilja.



"Jangan dilepas lagi ya mbak @nikitamirzanimawardi_17 jilbab nya, cantik kak," komentar akun Ajeng Jlingga.



ALIA F.