Rangkuman Kisah Cinta When Life Gives You Tangerines Episode 9-12

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea When Life Gives You Tangerines episode 9 hingga 12 menampilkan cinta sebagai benang merah dalam kisah Gwan Sik, Ae Sun, dan anak-anak mereka. Geum Myeong dan Eun Myeong telah beranjak dewasa, lalu mulai mengenal cinta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan Editor: Trailer When Life Gives You Tangerines Volume 4, Siap Tayang 28 Maret 2025



Gwan Sik dan Ae Sun sebagai orang tua mereka juga menghadapi dinamika baru itu dalam hidup mereka. Sebelum menyaksikan empat episode terakhir yang tayang pada Jumat, 28 Maret 2025, simak rangkuman kisah cinta yang dihadirkan dalam drakor When Life Gives You Tangerines episode 9-12 berikut ini:

Kandasnya Cinta Pertama Geum Myeong



Yang Geum Myeong (IU) bertemu dengan Park Yeong Beom (Lee Jun Young) di acara kelulusan SMA dan mulai berpacaran. Walau sering mengalami putus sambung, termasuk saat Yeong Beom menjalani wajib militer, hubungan mereka semakin serius seiring bertambahnya usia hingga memikirkan pernikahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix



Sentimen pribadi ibu Yeong Beom terhadap Geum Myeong membuat hubungan mereka tidak semulus yang diharapkan. Geum Myeong menerima berbagai kritik dan celaan, mulai dari cara mengambil sup, pilihan karier, sampai status orang tuanya. Hal tersebut membuat Geum Myeong harus memilih kebahagiaan dirinya sendiri, juga harga diri orang tuanya. Pada akhirnya Yeong Beom dan Geum Myeong sepakat mengakui bahwa jalan yang terbaik untuk mereka adalah berpisah walau keduanya masih saling mencintai.

Cinta Baru Geum Myeong Datang Tiba-tiba



Geum Myeong bertemu dengan Park Chung Seob (Kim Seon Ho) berlanjut ke hubungan kerja mereka di sebuah bioskop. Keduanya tetap bersifat kaku dan tak banyak bicara terhadap satu sama lain. Namun, secara tak sengaja Geum Myeong mendapati bahwa ibu Chung Seob hampir setiap hari datang ke bioskop hanya untuk mengagumi karya anaknya sebagai pelukis poster film.



Chung Seob sangat tersentuh begitu ia tahu bahwa Geum Myeong memberi tiket bioskop ke ibunya. Sang ibu turut membalas budi baiknya dengan memberikan begitu banyak buku pelajaran untuk membantu studi Geum Myeong. Karena begitu banyak buku yang diberikan, Chung Seob jadi kerap membantu membawakan buku-buku tersebut bersama Geum Myeong. Keduanya pun menjadi lebih terbuka terhadap satu sama lain. Setelah sempat lama terpisah akibat Chung Seob menjalani wajib militer, hidup memberi kesempatan bagi ia dan Geum Myeong untuk bertemu kembali.

Kemiripan Kisah Cinta Geum Myeong dan Eun Myeong



When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix

Kisah cinta Geum Myeong dan Eun Myeong memiliki kemiripan. Bu Hyeon Suk (Lee Soo Kyung), kekasih Eun Myeong bersembunyi di lemari pakaian Eun Myeong dan tertangkap basah oleh Gwan Sik serta Ae Sun, sementara Park Chung Seob yang bersembunyi dari ayah kekasihnya saat itu terpaksa bersembunyi di lemari pakaian Geum Myeong.



Tak hanya itu, ada berbagai kemiripan dari hubungan anak-anak Gwan Sik dan Ae Sun dengan cerita cinta orang tuanya di masa lampau. Misalnya saat Eun Myeong muda membela hubungannya dengan Hyeon Suk dengan nada tinggi, Gwan Sik langsung teringat kepada saat ia lantang membacakan puisi cinta di tengah-tengah pasar kepada Ae Sun.



Saat Geum Myeong memulihkan diri di rumah sakit setelah tak sengaja menghirup karbon monoksida, Yeong Beom membantunya memakai kaus kaki dan membersihkan kaki Geum Myeong dengan cara yang persis seperti saat Gwan Sik membersihkan kaki Ae Sun sebelum memakaikannya sepatu. Saat Yeong Beom ‘memaksa’ memberi cincin pertunangan kepada Geum Myeong, Ae Sun langsung teringat pada saat Gwan Sik memberikan cincin di ladang bunga kanola kepadanya. Cinta Pertama Eun Myeong Terus Menyala



Hubungan Eun Myeong dengan Hyeon Suk yang mengejutkan orang tua kedua belah pihak juga mengalami pasang surut. Awalnya kakak Hyeon Suk sangat keberatan akibat riwayat kurang mengenakkan antara orang tua mereka berdua, sampai-sampai Eun Myeong dipukuli dan dipaksa memutuskan hubungan walau keduanya merasa sangat berat berpisah.



Meski orang tua menentang dan Eun Myeong harus mendekam di penjara, hubungan cinta mereka terus terjalin. Terlebih ketika hadirnya sebuah kejutan setelah masa wajib militer Eun Myeong selesai. Ia dan Hyeon Suk juga sigap saling membantu ketika ada yang membutuhkan pertolongan, seperti ketika Eun Myeong berupaya keras kembali ke jalan yang benar dengan berjualan di kompleks rumah mereka.