Rayakan Valentine, Lirik Lagu Ini Ramai Diburu Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari 2016, Google Trends mengungkapkan pencarian paling banyak yang direkam mesin pencari.



Dari beberapa pencarian yang dilakukan, ditemukan sejumlah lirik lagu yang paling banyak dicari sepanjang minggu menjelang hari kasih sayang itu. Ternyata, lirik lagu Love Yourself dari Justin Bieber paling banyak dicari. Begitu juga lirik lagu milik Afgan berjudul Refrain.



Berikut daftar lirik lagu yang paling banyak dicari menjelang Valentine:



1. Love Yourself (Justin Bieber)

2. Refrain (Afgan)

3. Kesempurnaan Cinta (Rizky Febrian)

4. My Valentine

5. Bahagia (GAC)



Apakah Anda termasuk yang ikut mencari lirik dari lagu ini menyambut momen Valentine 2016?



TABLOIDBINTANG.COM