Serba-serbi Menjelang Konser Linkin Park: Berbagi Tahu Bulat hingga Penjelasan Kategori Tiket

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Linkin Park di Jakarta berlangsung pada Minggu malam, 16 Februari 2025. Konser Linkin Park di Stadion Madya, Gelora Bung Karno ini merupakan bagian dari From Zero World Tour yang diadakan sejak 31 Januari 2025. Adapun Jakarta menjadi tempat konser keenam setelah di Tokyo pada 11 Februari dan 12 Februari 2025. Konser sebanyak 59 kali itu dimulai di Mexico City dan berakhir di Porto Alegre (Brasil) pada 15 November 2025.

1. Membagikan Tahu Bulat

Sebelum memulai konser di Stadion Madya Senayan, Linkin Park membagikan tahu bulat di tiga tempat selama sejak Valentine pada Jumat, 14 Februari hingga menjelang konser pada Minggu, 16 Februari.

Tahu bulat ini dibagikan lewat mobil pikap seperti umumnya berkeliling menjajakan dagangannya. Tahu bulat Linkin Park dibagikan secara gratis kepada siapa pun di tiga lokasi yang sudah ditentukan. Pada hari pertama, gerobak bertuliskan Linkin Park dibagikan di Taman Link in Park, Tebet Wijaya, Blok M.

"Jadwal dan Lokasi. Perburuan Tahu Bulat Dimulai!" tertulis dalam Bahasa Inggris di atas peta Jakarta tempat penggemar Linkin Park dan masyarat Jakarta bisa mendapat tahu bulat gratis. Foto lokasi dan peta ini diunggah di Instagram Linkin Park sejak menjelang konser.

2. Kota Satu-satunya di Asia Tenggara

Konser di Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang disinggahi Linkin Park untuk rangkaian konser From Zero World Tour 2025. Tur konser ini digelar untuk merayakan album baru Linkin Park From Zero yang dirilis pada Jumat, 15 November 2024.

Setelah terakhir menyambangi Indonesia pada 2011, Linkin Park kini tampil dengan formasi terbaru, yaitu Mike Shinoda, Brad Delson, Dave 'Phoenix' Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain. Mereka akan membawakan lagu-lagu dari album terbaru From Zero dan sejumlah lagu ikonik dari perjalanan musik mereka selama lebih dari dua dekade.

3. Keinginan Konser di Asia

Dalam konferensi pers virtual pada 27 September 2024, Colin Brittain drummer baru Linkin Park mengungkapkan antusiasmenya terhadap penggemar di Asia. "Saya senang datang ke Asia. Orang-orang di sana selalu begitu hangat, dan antusiasme mereka terhadap musik sangat luar biasa," katanya.

4. Album Terbaru

Linkin Park meluncurkan album kedelapan From Zero, pada Jumat, 15 November 2024. Selain versi reguler, mereka juga merilis From Zero (Expanded Edition) yang tersedia secara digital hingga 21 November 2024. Edisi ini mencakup tiga rekaman live dari album baru serta koleksi visual dan lirik eksklusif.

Beberapa lagu dari album ini telah mendapat sorotan, termasuk The Emptiness Machine, yang sempat menjadi lagu rock nomor satu di Amerika Serikat pada 2024. Lagu lainnya, Two Faced dirilis bersamaan dengan video musik yang disutradarai oleh Joe Hahn.

5. Tiket

Promotor konser, Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment mengumumkan harga tiket pada 29 November 2024. Berikut adalah kategori dan harga tiket yang ditawarkan:

- LPU PIT: Rp 3.950.000

- Blue: Rp 3.750.000

- Yellow: Rp 3.500.000

- Pink: Rp 2.850.000

- Green: Rp 2.450.000

- Purple: Rp 1.550.000

Tiket kategori LPU PIT, Blue, Pink, dan Green merupakan area berdiri, sedangkan Yellow dan Purple memiliki tempat duduk bernomor. Harga tiket di atas belum termasuk pajak pemerintah (10 persen), biaya platform (6 persen), dan biaya tambahan lainnya.

Marvela, Istiqomatul Hayati turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Buka Posko Pengaduan, Asosiasi Advokat Bagikan Bagikan Ciri Penipu Tiket Konser