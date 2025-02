Serba-serbi Polemik Band Sukatani dan Lagu Bayar Bayar Bayar

Oleh karenanya, intimidasi dan tindakan represif yang diduga dilakukan anggota Polri terhadap Sukatani jelas melanggar jaminan hak kebebasan ekspresi seni dalam undang-undang khususnya Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU HAM hingga DUHAM, dan Pasal 19 International Civil and Political Rights.

Sementara di Instagram, postingan reels yang telah ditonton lebih dari 10 juta pengguna itu dibanjiri komentar dukungan yang terus bertambah. Sederet musisi yang hadir memberi dukungan ialah Rebellion Rose, Superman Is Dead, Fstvlst, Navicula, Superiots, The Jansen, Morfem, Seringai, Kelelawar Malam, Tantri (Kotak), Iksan Skuter, Voice of Baceprot (VoB), Bisma SMASH, dan Hindia.