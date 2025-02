Show Business: Siapa Saja Pemeran Drakor Ini?

Song Hye Kyo memulai debutnya sebagai model. Ia pernah memenangi kompetisi model seragam sekolah pada usia 14 tahun. Ia makin terkenal setelah membintangi Autumn in my Heart di KBS2 bersama Song Seung Heon pada 2000. Ada pula All In bersama Lee Byung Hun tahun 2003. Popularitas drama itu tak hanya tenar di Korea, namun juga di luar negeri termasuk Jepang, Taiwan dan Eropa.

Kim Seol Hyun alias Seolhyun memulai debutnya pada 2012 melalui drama Seo Young, My Daughter. Ia telah membintangi berbagai drama Korea populer seperti Orange Marmalade (2015), My Country: The New Age (2019) dan The Murderer’s Shopping List (2022). Di dunia perfilman, dia dikenal melalui perannya dalam Gangnam Blues (2015), Memoir of a Murderer (2017) dan The Great Battle (2018). Seolhyun berperan sebagai Min Hui. Ia memiliki hubungan cinta dan benci dengan Min Ja sejak kecil. Min Hui mengikuti jejak Min Ja tetapi juga memiliki gairah pemberontak yang kontras.