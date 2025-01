Shut Down Jadi Video Musik ke-11 BLACKPINK yang Ditonton 700 Juta Kali di Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Meski dalam masa hiatus, BLACKPINK, girl group K-Pop terbesar, tetap meraih suatu pencapaian. Salah satu video musik mereka secara resmi telah melampaui 700 juta penayangan di YouTube. Pencapaian ini tercatat sebagai video musik ke-11 dari BLACKPINK yang menorehkan prestasi besar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Per 29 Januari 2025, video musik BLACKPINK, 'Shut Down' telah ditonton lebih dari 700 juta kali di YouTube. 'Shut Down' menjadi title track dari album terbaru mereka berjudul BORN PINK dengan 'Pink Venom' sebagai lagu utama kedua.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan Editor: Koleksi Album BLACKPINK, Park Jeong Min Dibantu Kim Go Eun Dapatkan Tanda Tangan Jisoo Video Musik ke-11 BLACKPINK yang Tembus 700 Juta Penonton Sebelumnya, video musik BLACKPINK yang mencapai 700 juta kali ditonton adalah 'DDU-DU DDU-DU', 'BOOMBAYAH', 'As If It’s Your Last', 'Kill This Love', 'How You Like That', 'Whistle', 'Playing With Fire', 'Ice Cream', 'Pink Venom', dan 'Lovesick Girls'.

BLACKPINK merilis video musik “Shut Down” pada 16 September 2022 pukul 1 siang KST. Hal ini menunjukan bahwa hanya butuh waktu dua tahun, empat bulan, dan 13 hari untuk mencapai pencapaian tersebut.

BLACKPINK telah mendapatkan berbagai penghargaan yang mengesankan, mencakup status mereka sebagai grup K-pop pertama yang tampil di Coachella dan girl group K-pop pertama yang disertifikasi oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat atau RIAA. Grup ini juga telah memenangkan berbagai penghargaan, seperti Golden Disc Awards, Billboard Music Awards, dan MTV Video Music Awards.

Grup ini kembali dengan album BORN PINK pada 2022, yang mencakup single 'Pink Venom' dan 'Shut Down'. Selain itu, mereka melakukan tur global bertajuk BORN PINK di berbagai negara di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Ini adalah tur konser girl group K-pop dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa.

Namun di balik semua pencapaian tersebut terdapat kerja keras yang telah mereka lalui. “Saat ini, kami tidak punya batasan dalam hal pekerjaan,” kata Jennie kepada ELLE, empat tahun lalu. “Bahkan di hari libur, pada dasarnya kami berada di studio rekaman.” Rosé dengan bercanda menambahkan, “Hidup adalah pekerjaan, dan pekerjaan adalah kehidupan!”

Tentang Lagu 'Shut Down' "Shut Down" merupakan kelanjutan dari single mereka "Pink Venom" yang pertama kali dibawakan secara live di MTV Video Music Awards pada 28 Agustus 2022. Malam itu mereka membawa pulang penghargaan untuk penampilan meta terbaik sebagai grup, sementara Lisa memenangkan K-pop terbaik untuk single solonya "Lalisa."

Melalui lagu 'Shut Down', BLACKPINK menyampaikan pesan pada para pembencinya bahwa mereka ingin menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dari liriknya, grup di bawah naungan YG Entertainment ini berkata tidak akan menyerah meski banyak pihak yang ingin menjatuhkan mereka. Seperti halnya lagu 'Pretty Savage', 'Shut Down' merupakan balasan atas komentar kebencian dari pihak yang ingin menjatuhkan BLACKPINK. Kenyataannya hingga saat ini BLACKPINK menjadi salah satu grup musik sukses di dunia.

'Shut Down' memiliki lirik yang berani, penuh energi di sepanjang lagu. Empat anggota BLACKPINK secara bergiliran ‘menyuruh’ orang yang membenci mereka dan meragukan mereka untuk ‘duduk’. “Praying for my downfall, many have tried, baby,” sebaris lirik yang mereka nyanyikan. “When we pull up you know it’s a shutdown,” lirik lain yang mereka nyanyikan dengan penuh percaya diri.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO| SOOMPI| PINKVILLA| ELLE| POP SUGAR

Pilihan Editor: Sepak Terjang dan Kontroversi BLACKPINK