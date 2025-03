Sinopsis dan Pemeran Drakor The Divorce Insurance

DRAMA Korea The Divorce Insurance akan tayang di platform Prime Video pada 31 Maret 2025. Disutradarai oleh Lee Won Seok, drakor ini bergenre komedi romantis ini menampilkan Lee Dong Wook sebagai pemeran utama bernama No Ki Jun. Tokoh ini ahli asuransi berpengalaman.

Dikutip dari Asian Wiki , pengalaman No Ki Jun tersebut tidak hanya berdampak kondisi emosionalnya, tetapi juga keuangannya. Meski demikian, No Ki Jun sosok yang teguh prinsipnya dan secara terbuka membagikan riwayat perceraiannya. Ia tak menghiraukan prasangka dari orang-orang di sekitarnya.

Dikutip dari Antara , The Divorce Insurance dijadwalkan tayang setiap Senin dan Selasa. Karakter utamanya Noh Ki Ju telah bercerai tiga kali dan berupaya membuat produk asuransi perceraian. "Latar belakang serial ini di perusahaan asuransi untuk mencegah orang lain mengalami penderitaan karena perceraian," kata sutradara Lee Won Seok. "Saya ingin menekankan gagasan tentang awal yang baru. Kegagalan bisa menjadi titik balik untuk memulai kembali."

Angka perceraian yang meningkat digambarkan dalam drama ini, No Ki Jun memandang perceraian sebagai peristiwa tak terduga yang dapat membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang. Ia akhirnya menggagas produk asuransi perceraian dan membentuk tim khusus beranggota dirinya dan rekan-rekannya untuk mengembangkan polis tersebut.

Sahabatnya yang juga surveyor risiko, An Jeon Man (Lee Kwang Soo) menentang gagasan tersebut dengan berargumen bahwa perceraian bukanlah risiko yang bisa diasuransikan. Namun, Ki Jun tidak mau menyerah dan dengan penuh semangat bersikeras bahwa perceraian adalah risiko terbesar di era modern.

Untuk diketahui, An Jeon Man dikenal sebagai pribadi yang berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan. Ia bekerja sebagai penilai risiko yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai pencegahan kecelakaan serta pengelolaan program asuransi yang efektif. Bergabung dengan tim asuransi perceraian menjadi langkah terbesar dan paling menantang dalam kariernya.

The Divorce Insurance juga memiliki sisi lain yang menarik karena seluruh pemeran utamanya memiliki marga Lee. "Saya baru tahu belakangan bahwa semuanya adalah Lee. Saya pikir Lee Dong Wook mungkin bukan nama lahirnya, tapi ternyata benar," kata sutradara Won Seok.

Perdebatan sengit yang terjadi antara rekan kerja tersebut akhirnya berujung persetujuan dari Na Dae Bok (Kim Won Hae), dan membuka jalan bagi Ki Jun, Kang Han Deul (Lee Joo Bin), An Jeon Man (Lee Kwang Soo), dan Jo Ah Young (Exy dari WJSN) untuk membentuk tim Divorce Insurance Task Force.

Berikut para pemeran dalam drama The Divorce Insurance, dikutip dari My Drama List .

Lee Dong Wook sebagai No Ki Jun

Lee Joo Bin sebagai Kang Han-Deul

Lee Kwang Soo sebagai An Jeon Man

Lee Da Hee sebagai Jeon Na Rae

Chu So Jung sebagai Jo A Young (anggota tim perusahaan asuransi),

Kim Won Hae sebagai Na Dae Bok (pemimpin tim perusahaan asuransi),

Kim Kwang Sik sebagai Jung Jung Chi

Jo Jae Yoon mengisi peran pendukung

Nam Chang Hee mengisi peran pendukung

Jo Bo Ah mengisi peran tamu

Kim Jae Young mengisi peran tamu