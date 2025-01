Sinopsis dan Pemeran Drama Thailand Dear My Secretary

TEMPO.CO , Jakarta - Dear My Secretary merupakan adaptasi dari drama Korea berjudul What's Wrong with Secretary Kim. Drama komedi romantis ini mengangkat kisah cinta antara antara bos dengan sekertarisnya yang dipadu dengan sentuhan budaya Thailand.

Jes Jespipat mengawali kariernya dalam industri hiburan saat memenangkan kompetisi "Pop Da'vance" pada 2009. Kemenangannya membuka jalan bagi Jes untuk debut sebagai pemeran utama dalam lm Sassy Player (2009). Sejak itu, Jes terus terlibat dalam berbagai proyek drama dan lm, membuatnya dikenal luas di industri hiburan Thailand. Setelah itu, karier Jes semakin bersinar. Namanya semakin bersinar berkat perannya dalam serial drama Club Friday The Series: Love Never Dies (2023) dan The Lady and er Lovers (2024).