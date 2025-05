TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel kisah perang luar angkasa, Star Wars: The Force Awakens, kini siap melampaui film berteknologi tinggi Avatar besutan James Cameron setelah sebelumnya berhasil melampaui rekor sejumlah film laris, seperti Titanic dan Jurassic World. Film ini memang tengah merajai tangga perfilman Box Office Amerika.



Avatar yang menjadi film terlaris dengan meraup lebih dari US$ 760 juta selama masa penayangannya dulu, akan segera tunduk di hadapan Star Wars anyar yang masih menanjak meski telah mengantongi US$ 740 juta. Dilansir dari Reuters Minggu, 3 Januari 2016, setidaknya awal pekan ini gelar film terlaris itu akan resmi berpindah tangan.



Secara global, Star Wars: The Force Awakens duduk di peringkat keenam film tersukses dalam sejarah dengan pendapatan US$ 1,5 miliar, dan bisa saja menjadi yang keempat jika berhasil mengalahkan pendapatan Fast & Furious 7 dan reuni superhero Marvel, The Avengers: Age of Ultron.



Injeksi kocek Star Wars baru ini masih akan datang dari penayangannya di Cina minggu depan. Siapa pun tahu Cina adalah pasar film kedua terbesar dunia. Tentunya karena jumlah penduduknya yang fantastis. Antusiasme publik atas film ini bisa membuat rekor global Avatar terlampaui. Angka pendapatan global Avatar adalah US$ 2,8 miliar.



Langkah menanjak film besutan J.J. Abrams ini bermula ketika berhasil mengalahkan rekor sejumlah masterpiece, seperti Batman, Transformers, dan serial Lord of the Rings. Film ini sudah mengantongi US$ 1,16 miliar pada 28 Desember 2015, yang langsung membawanya ke posisi 10 terlaris beberapa hari setelah rilis.



Star Wars: The Force Awakens juga masuk ke daftar 5 film besar di Amerika Utara dengan pendapatan US$ 571 juta pada 28 Desember 2015. Angka itu mengalahkan pendahulunya, Star Wars: The Phantom Menace, serta Star Wars yang rilis pada 1977.



Kesuksesan Star Wars: The Force Awakens memang didukung momen rilisnya yang bertepatan dengan masa liburan akhir tahun. Meski bukan saingan Star Wars, sejumlah film yang muncul di awal 2016 pun tak kalah prestasinya.



Film komedi bertema keluarga Daddy’s Home, yang dibintangi Mark Wahlberg, meraup US$ 29 juta di minggu kedua penayangannya. Kabarnya, film produksi Paramount Picture ini mendongkrak total pendapatan perfilman domestik Amerika menjadi US$ 93,7 juta. Di Indonesia, film ini akan tayang pada 6 Januari 2016 nanti.



Deretan film lain seperti The Hateful Eight besutan Quentin Tarantion, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, Sisters, yang diproduksi Universal Studio, atau The Big Short, yang menampilkan Christian Bale sebagai seorang investor, pun masing-masing berkontribusi menambah raupan lokal Box Office Amerika meski tak secemerlang film kedelapan Star Wars tersebut.



YOHANES PASKALIS | REUTERS