Ternyata Vin Diesel Menjual Mainan Anak Sebelum Tenar

material-symbols:fullscreen Perbesar

Transformasi gaya Vin Diesel yang memerankan Dom Toretto dalam film Fast and Furious. Ia muncul sejak film The Fast and the Furious di tahun 2001, The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious (2009), Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (201

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini