The 90`s Festival, Nostalgia Kejayaan Musik 1990-an

TEMPO.CO , Jakarta -Accellera Entertainment kembali menghadirkan The 90's Festival pada November mendatang. Di konser ini penonton akan melepas rindu dengan musisi-musisi era 90-an yang lama tidak mewarnai industri musik Indonesia, seperti Kla Project, Dewa 19 bersama Ari Lasso, Reza Artamevia, Bragi, dan Stinky bersama Andre Taulany. Baca: The Groove Dipastikan Tampil di The 90's Festival

Musisi seperti Wayang, Voodoo, D.O.T, The Groove, Yana Julio,Shaden, Potret, Warna juga akan memeriahkan The 90's Festival. Selain itu, musisi luar negeri seperti Sixpence None The Richer juga ikut mengisi festival musik tersebut. “Akan banyak keseruan dari pengalaman yang dihadirran oleh The 90’s Festival tahun ini," ujar Arinda