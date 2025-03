5 Film Peraih Oscar 2025 Tayang di Klik Film: Flow hingga No Other Land

TEMPO.CO, Jakarta - Academy Awards ke-97 atau Oscar 2025 telah mengumukan daftar lengkap pemenangnya pada Ahad, 2 Maret lalu di Los Angeles, Amerika Serikat. Dari belasan film yang menang, lima di antaranya tayang di layanan streaming Klik Film.



Pilihan Editor: Daftar Pemenang Oscar 2025, Anora Raih Film Terbaik



Tiga film yang sudah bisa disaksikan di Klik Film adalah Emilia Perez (Best Supporting Actress dan Best Original Song), Flow (Best Animated Feature Film), serta The Substance (Best Makeup and Hairstyling). Sementara dua film lainnya yaitu I'm Still Here (Best International Feature Film) dan No Other Land (Best Documentary Feature Film) akan segera tayang di Klik Film.



Direktur Klik Film Frederica berharap kehadiran film-film peraih Oscar ini dapat memberikan pilihan berkualitas bagi para penonton di Indonesia. "Dengan penayangan eksklusif lima film peraih Oscar ini, Klik Film yang berkomitmen untuk menghadirkan konten berkualitas bagi para penonton di Indonesia, ini terus konsisten bisa menghadirkan secara resmi," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Tempo.



Berikut sinopsis lima film peraih Oscar 2025 yang tayang resmi di KlikFilm:



1. Emilia Perez