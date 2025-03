The Actor: Sinopsis dan Pemeran Film Ini

THE Actor film misteri kriminal yang akan tayang pada 14 Maret 2025. Disutradarai oleh Duke Johnson, film ini diadaptasi dari novel Memory karya Donald E. Westlake yang diterbitkan pada 2010, dikutip dari Rotten Tomatoes .

The Actor film yang mengusung nuansa misteri dan ketegangan bercerita pada 1950-an. Film ini menyajikan intrik pencarian jati diri pria yang kehilangan ingatannya setelah mengalami kejadian tragis.

The Actor mengisahkan tentang Paul Cole (diperankan oleh André Holland), pria yang tanpa sadar terdampar di tempat yang misterius, tanpa mengingat apa pun tentang dirinya. Dalam kebingungannya, ia mencoba bertahan hidup dan perlahan membangun kembali kehidupannya dari nol, dikutip dari Letterboxd .

Dengan alur cerita yang penuh ketegangan dan unsur psikologis yang mendalam, The Actor akan menggugah emosi. Film ini tidak hanya menyajikan misteri tentang ingatan yang hilang, tetapi juga mengajak penonton untuk ikut mempertanyakan konsep identitas, kenyataan, dan seseorang menemukan kembali dirinya di tengah ketidakpastian.

Pemeran The Actor

- May Calamawy

- Asim Chaudhry

- Joe Cole sebagai Nick

- Fabien Frankel

- Olwen Fouéré sebagai Old Lady Track

- Edward Hogg sebagai Make Up Artist

- Toby Jones

- Youssef Kerkour sebagai Black Jack, Ed, Defense Attorney, Busdriver

- Simon McBurney

- Tanya Reynolds

- Tracey Ullman sebagai Mrs. Malloy, Helen, Deerville Woman

- Scott Alexander Young

- Thomas Dominique sebagai Phil