Tur Valentine, Band MLTR Menggebrak Solo

TEMPO.CO, Surakarta - Kelompok musik asal Denmark, Michael Learn To Rock (MLTR) kembali menghibur penggemar di Indonesia dalam tur yang digelar saat valentine. Kota Solo dipilih untuk mengawali MLTR-Indonesian Valentine Tour 2016 tersebut.



Band yang terdiri dari Jascha Richter, Mikkel Lentz, dan Kare Wanscher itu membius penonton yang memadati ballroom Hotel Alila Solo, Kamis malam 11 Februari 2016. Mereka membawakan belasan lagu hits yang berasal dari sejumlah album.



MLTR menggebrak dengan melantunkan tembang Someday. Selanjutnya, mereka menghibur penonton melalui lagu Sleeping Child, Complicated Heart serta Love Will Never Lie. Di sela pergantian lagu, Jascha Richter mencoba menyapa para penggemarnya.



Hingga di tengah pertunjukan, Richter berpindah tempat ke panggung kecil yang berada di tengah-tengah penonton yang mengantongi tiket platinum. Dia menyanyikan lagu slow berjudul Naked Like The Moon. Tentu saja, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh para penonton untuk berselfie di dekat penyanyi berambut pirang itu.



Di penghujung pertunjukan, MLTR semakin membius penonton dengan beberapa lagu andalannya, seperti `25 Minutes`, Paint My Love serta Thats Why (You Go Away). Para penonton beragam usia langsung menyambutnya dengan berdiri serta ikut menyanyikan lagu tersebut.



Penampilan MLTR malam itu didukung dengan tata panggung, tata suara serta permainan lampu yang memukau. Mereka menyelesaikan pertunjukannya dalam waktu sekitar 90 menit.



Managing Director Marygops Studios, Shaane Harjani, menyebut bahwa animo masyarakat terhadap konser MLTR sangat tinggi. "Konser mereka di Indonesia selalu dipadati penonton," katanya. Karena itu, pihaknya memilih untuk menghadirkan kelompok musik itu dalam momentum Hari Valentine.



Setelah dari Solo, pihaknya akan membawa MLTR ke Jakarta untuk konser di Kasablanka Hall pada 13 Februari besok. Selanjutnya, MLTR akan menutup tur di Indonesia melalui konsernya di Grand City Surabaya pada 15 Februari.



Salah satu penonton, Sugiharto mengaku datang untuk bernostalgia dengan lagu-lagu lawas milik MLTR. "Masih kurang begitu hafal dengan lagu barunya," kata pria berusia 48 tahun itu. Sebagai catatan, MLTR baru saja merilis single terbaru mereka yang berjudul I’ll Wait For You pada November lalu.



Dia mengaku pernah menonton konser MLTR di Yogyakarta pada 15 tahun silam. Saat itu, lanjutnya, MLTR menggelar konser di Jogja Ekspo Centre (JEC). "Harga tiketnya saat itu hanya Rp 70 ribu," katanya.



