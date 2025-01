When The Phone Rings Banjir Hujatan Usai Singgung Konflik Israel-Palestina di Episode Terakhir

Cerita dalam episode terakhir When The Phone Rings memicu perdebatan panas meskipun menggunakan nama negara fiktif. Banyak penonton merasa bahwa konflik antara negara Paltima dan Izmael secara implisit merujuk pada ketegangan Israel-Palestina , yang dianggap tidak sensitif terhadap realitas konflik tersebut.

TEMPO.CO , Jakarta - Episode terakhir drama Korea When The Phone Rings yang tayang pada Sabtu, 4 Januari 2025, mencatat rekor baru dengan rating nasional 8,6 persen menurut Nielsen Korea . Angka ini menjadi pencapaian tertinggi selama 12 episode penayangannya di MBC dan Netflix. Namun, di balik kesuksesan itu, kontroversi besar justru mencoreng reputasi drama tersebut karena dianggap menyinggung isu Israel-Palestina.

Pada enam menit terakhir episode semalam, diceritakan Hong Hee Joo yang diperankan Chae Soo Bin kembali menjadi juru bahasa isyarat di televisi. Ia menerjemahkan berita yang dibacakan Na You Ri.

Sinopsis Drama When The Phone Rings, Tentang Telepon Misterius yang Mengancam

When the Phone Rings Episode 12: Akhir Kisah Cinta Baek Sa Eon dan Hong Hee Joo

Chae Soo Bin dan Beragam Drakor yang Dibintanginya, Terbaru When the Phone Rings

When the Phone Rings: Mengenali Para Pemeran Drakor Ini

Ungkapan kekecewaan juga diperkuat oleh cuitan dari @s*ark**ng**e yang menulis, “Anak-anak di Palestina sedang mati kedinginan karena rumah mereka dibom, dan drama ini malah mempropagandakan Zionisme. BOIKOT!!!”

Tim Produksi Masih Bungkam

Hingga kini, tim produksi When The Phone Rings belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Instagram sutradara Park Sang Woo, per 5 Januari juga ramai dibanjiri hujatan dari netizen terkait adegan tersebut. Misalnya, akun @*ul*ant*s*t*_ yang menulis, “Pembebasan Palestina di Palestina bukan konflik, tapi genosida. Saya sangat suka drama ini tapi setelah ini benar-benar kecewa."