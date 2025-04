LG Akan Pamerkan 2 Monitor Gaming di IFA 2017

TEMPO.CO, Jakarta - LG Electronics (LG) mengumumkan akan membawa serta dua gaming monitor terbarunya di pameran produk inovatif tahunan IFA 2017 yang bakal berlangsung di Berlin, Jerman, 1-6 September 2017. Kedua monitor itu adalah LG 32GK850G dan LG 27GK750F.



Kedua monitor ini didukung berbagai fitur penunjang yang memberi pengalaman lebih baik bagi pecinta permainan via komputer personal (PC). “Keduanya menjadi representasi upaya keras kami dalam menghadirkan perangkat penunjang terbaik bagi para gamers di seluruh dunia,” ujar Jang Ik-hwan, Wakil Presiden Divisi IT di LG Electronics, dalam keterangannya Rabu 23 Agustus 2017.



Untuk mengatasi pergerakan gambar cepat yang biasa ditemui pada permainan komputer genre aksi, LG melengkapi kedua gaming monitornya ini dengan refresh rate 144Hz (overclock hingga 165Hz) dan 240Hz. Dengan dimensi layar besar 32 inci untuk model 32GK850G, menjadikannya ideal bagi game enthusiasts yang menginginkan pengalaman game dengan pergerakan halus dalam layar lega.



Monitor ini turut didukung keberadaan NVIDIA G-SyncTM untuk urusan memproses berbagai grafis. Keberadaannya membuat monitor LG 32GK850G ini superior menghadapi pergerakan grafis cepat dengan mulus tanpa distorsi. Monitor ini juga menawarkan kecerahan maksimum hingga 350 nits dalam resolusi layarnya yang QHD (2560 x 1440).



Black Stabilizer sebagai fitur unik LG yang memberikan kontras terbaik turut hadir dalam monitor berdimensi layar 32 inci ini. Sementara keberadaan Dynamic Action Sync memastikan penggunanya dapat melakukan aksi lebih cepat tanpa harus berhadapan dengan input lag.



Faktor kenyamanan penggunaan dalam durasi lama juga menjadi perhatian LG dengan keberadaan Sphere Lighting. Wujudnya berupa pencahayaan LED yang terletak di belakang monitor. Di samping mengurangi kelelahan pada mata, pencahayaan halus ini mampu membangun suasana lebih terlibat antara gamer dan permainannya.



Dari seri GK yang sama, LG 27GK750F pun menawarkan pengalaman game yang baik dengan refresh rate dan response time cepat. Pilihan layarnya yang lebih kompak didesain untuk memberikan peningkatan kepuasan penggunaan dengan refresh rate 240Hz, Motion Blur Reduction 1ms dan dukungan teknologi AMD FreeSync.



Tak kalah dengan 32GK850G, monitor ini pun dilengkapi berbagai fitur andalan LG yang memberikan kepuasan optimal bagi gamers, di antaranya Black Stabilizer, Dynamic Action Sync dan Crosshair, yang sangat sesuai bagi jenis permainan First Person Shooter (FPS).



Berbarengan dengan kedua monitor ini, LG juga menyatakan bakal membawa monitor berlayar 34 inci dengan jenis layar Ultra Wide dengan aspek rasio 21:9, 34UC89G. Monitor ini mendapat dukungan NVIDIA G-Sync dan refresh rate 144Hz (yang dapat di-overclock hingga 166Hz) untuk pengalaman lebih baik bagi genre permainan yang berbeda-beda.



