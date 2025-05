Profil Dwina Septiani Wijaya Dirut Peruri Sejak 2017

Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989. Dwina kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar Master melalui program Trium EMBA, program kolaboratif antara New York University (AS), London School of Economics (Inggris), dan HEC School of Management (Prancis) pada 2009.