16 Pelari Terpilih Siap Terbang Bersama BFI Finance ke Sydney dan Melbourne Marathon

TEMPO.CO , Jakarta - Sekitar 8 ribu peserta BFI Run 2025 dari berbagai kalangan mengerahkan kemampuan mereka pada Minggu, 18 Mei 2025 di kategori Half Marathon (HM), 10K, dan 5K. Kegiatan lomba lari bertema “Elevate Your Potential” yang diselenggarakan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

Yuli, 65 tahun, sebagai pelari di kategori 5K berhasil meraih hadiah Rp 1 juta untuk kategori "best costume". Pengamatan Tempo, sejumlah peserta ingin berfoto dengan Yuli yang mengenakan kostum seberat 10 kg yang penuh dengan asesoris dari mahkota di kepala, hingga sayap. Kostumnya mirip seperti di ajang “Jember Festival”.

Sebagai salah satu event lari kompetitif yang diperhitungkan di kalangan pelari, BFI Run menggandeng RunID sebagai race management serta para Official Partner lainnya. Salah satunya adalah PT Bank Jago Tbk (Bank Jago) sebagai Official Bank Partner yang mendukung penuh BFI RUN 2025 dengan berbagai macam benefit untuk para peserta di area race village.

Sponsor lainnya adalah OONA Insurance, Asuransi Sinar Mas, Chubb Life, Asuransi Wahana Tata, Asuransi Astra Buana, Asuransi Raksa Pratikara, Asuransi Panfic, Asuransi Etiqa, dan FWD Life Indonesia. Tak ketinggalan, Sinar Mas Land sebagai Official Venue, Brooks sebagai Official Apparel, dan Pocari Sweat sebagai Official Isotonic Drink.