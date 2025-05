CATL Mulai Produksi Baterai EV pada 2026, Sudah Kantongi Offtaker dari Eropa dan AS

TEMPO.CO , Jakarta - Produsen baterai kendaraan listrik asal Cina, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ( CATL ) ditargetkan memulai produksinya di Indonesia paling lambat Maret 2026. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa CATL sudah memiliki offtaker atau pembeli hasil produksi yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat

Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Todotua Pasaribu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, beserta para Direksi BUMN. Ada pula Representative of the Chairman CATL for Resource Affairs (CATL) Li Changdong. “Kerja sama ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan listrik (EV) dan energi terbarukan di Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai pusat global untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara,” tulis Erick di akun instagram @erickthohir.