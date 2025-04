Dosen dan Peneliti UII: Ada Bahaya di Balik Tren Borong Emas

Sebagai informasi, harga emas mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Pada awal April, harganya per ons troy atau per 31,1 gramnya mencapai sekitar 3.350 dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan nilai tukar rupiah ke dolar AS di Rp 16,800-an, maka per gramnya harga emas sekitar Rp 1,8 jutaan.