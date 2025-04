Dosen UII: Dampak Signifikan Kebijakan Tarif Trump Terhadap Sektor Ekspor Indonesia ke AS

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan kebijakan tarif impor untuk hampir semua negara mitra dagang. Kebijakan tarif Trump ini guna menekan defisit perdagangan yang dianggap merugikan perekonomian domestik negara tersebut. Oleh karena itu, negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS harus “membayar lebih”.

Trump menetapkan tarif impor dasar sebesar 10 persen, dengan tarif lebih tinggi dikenakan kepada sekitar 60 negara yang dinilai memiliki hubungan dagang “paling tidak adil” dengan AS. Indonesia, yang surplus berkat perdagangan nonmigas dengan AS sebesar 16,08 miliar dolar AS pada 2024, dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen—urutan tertinggi kedelapan.