Harga BBM Nonsubsidi per 1 Maret 2025: Pertamina Turun, Shell hingga Vivo Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengalami penyesuaian pada Sabtu, 1 Maret 2025. Di perusahaan pelat merah Pertamina, harga BBM nonsubsidi tercatat turun. Tapi di sejumlah SPBU swasta, harga BBM tersebut justru naik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM pada jenis BBM nonsubsidi Dex Series. Dilansir dari mypertamina.id, harga Dexlite di Jabodetabek turun menjadi Rp 14.300 per liter dari Rp 14.600 per liter, sementara Pertamina Dex turun menjadi Rp 14.600 per liter dari Rp14.800 per liter. Harga Pertamax tetap di angka Rp 12.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.000 per liter, dan Pertamax Green 95 Rp 13.700 per liter.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di SPBU swasta, Shell Indonesia menaikkan harga beberapa jenis BBM. Dilansir dari shell.co.id, Shell Super dari Rp 13.350 per liter menjadi Rp 13.590 per liter, Shell V-Power dari Rp 13.940 per liter menjadi Rp 14.060 per liter. Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp 14.110 per liter menjadi Rp 14.240 per liter. Tapi Shell V-Power Diesel justru turun dari Rp 15.030 per liter menjadi Rp 14.760 per liter.

Kabar serupa datang dari Bristish Petroleum (BP). SPBU swasta ini juga menaikkan harga beberapa jenis BBM. Dilansir dari bp.com, BP 92 naik dari Rp 13.200 per liter menjadi Rp 13.300 per liter. BP Ultimate juga naik dari Rp 13.940 per liter menjadi Rp 14.060 per liter. Tapi BP Ultimate Diesel turun dari Rp 15.030 per liter menjadi Rp 14.760 per liter.

Vivo Energy Indonesia juga menaikkan harga beberapa jenis BBM mereka per 1 Maret 2025. Dilansir dari media sosial resmi @spbuvivo, Revvo 90 naik dari Rp 13.150 per liter menjadi Rp 13.390 per liter, Revvo 92 naik dari Rp 13.350 per liter menjadi Rp 13.590 per liter, dan Revvo 95 naik dari Rp 13.940 per liter menjadi Rp 14.060 per liter. Hanya Diesel Primus Plus yang turun dari Rp 15.030 per liter menjadi Rp 14.760 per liter.