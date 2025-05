Kemendag: Realisasi Impor Bawang Putih Terkendala Pelemahan Rupiah dan Tingginya Harga Beli

Pada Mei 2025, Nawandaru menyebut rencana importasi bawang putih yang akan tiba sebesar 15.573 ton. Di tingkat importir, harga bawang putih di kisaran Rp 27.500 per kilogram untuk jenis honan dan Rp 33.500 per kilogram untuk jenis kating.

Arief mengatakan, penugasan impor bawang putih kepada ID Food ini diperlukan untuk mengintervensi harga. Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga bawang putih tembus Rp 49 ribu per kilogram, meninggalkan harga acuan Rp 38 ribu per kilogram.

Pasalnya, harga yang didapat mereka dari Cina mencapai US$ 1.445 per ton. Dengan kurs dolar Amerika Serikat 16.400, harga bawang putih dari Negeri Tirai Bambu sebesar Rp 23.698.000 per ton atau hanya Rp 23.698 per kilogram. Harga belakangan bahkan turun hingga US$ 1.140 per ton.