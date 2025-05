KKP Duga PT PRI Langgar Izin Pemanfaatan Air Laut di Tarakan

Aktivitas terkait dengan ini, kata Pung, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur bahwa jika kapasitas sistem pengambilan air atau water intake melebihi ambang batas minimum sebesar 50 liter per detik, maka perusahaan wajib mencantumkan KBLI 36002-Penampungan dan Penyaluran Air Baku.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, KKP menemukan kapasitas water intake PT PRI ini mencapai 125 ribu meter kubik per hari. Hal ini diungkapkan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Yoki Jiliansyah. "Instalasi desalinasi milik PT PRI memiliki kapasitas water intake sebesar 125 ribu meter kubik per hari, yang dikonversi setara dengan 1.446 liter per detik," ujar dia.