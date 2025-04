Permintaan Perjalanan Udara Meningkat, 17 Penerbangan Baru Dibuka Selama Lebaran 2025

Di rute internasional, maskapai Transnusa membuka penerbangan Denpasar - Perth (Australia) pada 20 Maret 2025 dengan frekuensi penerbangan 3 kali per minggu. Kemudian, Indonesia AirAsia membuka penerbangan Denpasar - Darwin (Australia) pada 22 Maret 2025 (3 kali per minggu). Lalu, ada maskapai Saudia yang membuka penerbangan Denpasar - Singapura mulai 30 Maret 2025 (3 kali per minggu). Setelah itu, Thai Lion Air membuka Denpasar - Bangkok mulai 3 April 2025 (4 kali per minggu).