Ratusan Buruh Jawa Tengah Gelar Aksi di Rumah Bos Sritex Iwan Lukminto Hari Ini: Tuntut Bayar THR dan Pesangon

Aksi unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja Sritex pada akhir Februari lalu. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai PHK ini adalah tindakan ilegal karena melanggar hukum. Said menyatakan hal itu sekaligus mewakili posisinya sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). “Partai Buruh dan KSPI menyatakan PHK terhadap karyawan Sritex sebanyak 8.400 orang adalah ilegal dan bertentangan dengan Undang-Undang,” ujar Said saat konferensi pers secara daring pada Ahad, 2 Maret 2025.