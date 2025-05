Rekam Jejak Nicke Widyawati, Eks Dirut Pertamina yang Diperiksa Kejagung

Sebelum bergabung dengan Pertamina, Nicke diketahui menempati beberapa posisi strategis di Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero). Dia sempat menjadi Director of Corporate Planning and Renewable Energy (2016-2017) dan Director of Strategic Sourcing and Renewable Energy (2017).

Masih di tahun yang sama, Nicke juga mengantongi penghargaan The Most Influential Women in Energy Transition dari CNBC Indonesia, Most Inspiring and Admirable Woman in Energy Sector dari CNBC Indonesia, Tokoh Perempuan Pemimpin Bisnis Paling Berpengaruh di Indonesia dari Majalah SWA, dan Penghargaan Dewi BUMN dari Markplus Inc.

Pernah Diperiksa dalam Kasus Korupsi Jual Beli Gas