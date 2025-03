Respons Manajemen Usai Direktur KSO Summarecon Dipanggil KPK terkait Gratifikasi Eks Pejabat Ditjen Pajak Muhammad Haniv

Lydia mengatakan KSO Summarecon Serpong, yang merupakan anak usaha terafiliasi dengan perseroan, telah menerima Surat Panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana Surat No. Spgl/1 I 00/DIK.0 1.00/23/02/2025 tertanggal 14 Februari 2025.

Kemudian, pada 10 Maret 2015 Summarecon Serpong menerima email dari panitia kegiatan Audrey Lynn selaku Head of Delegate of World MUN 2015. Dalam email itu juga terdapat lampiran Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat sepihak oleh panitia kegiatan. Lydia mengatakan isi perjanjian itu pada intinya sejumlah uang sponsorship dikirimkan ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 4501401174 atas nama Mohamad Haniv. Karena itu, Summarecon Serpong mengirim fulus sponsorship sebesar Rp 25 juta pada 11 Maret 2015 yang disetorkan melalui setoran tunai ke Rekening Bank sesuai permintaan panitia kegiatan.