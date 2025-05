TEMPO.CO, London - Bulan depan, Ferrari 250 SWB produksi 1960 diharapkan terjual lebih dari 8 juta pound sterling atau skeitar Rp 155 miliar saat terjual di rumah lelang Sotheby. Namun, sebenarnyanya mobil mana yang pernah terjual dengan harga tertinggi sepanjang masa di rumah lelang?



Daftar di bawah ini akan membeberkan daftar mobil-mobil paling mahal yang pernah dijual di rumah lelang dan alasan kendaraan supermahal itu layak dihargai dengan harga sedemikian.





10. Ferrari 340/375 MM Berlinetta 'Competizione' (1953)

Harga: US$ 12,8 juta atau Rp 165 miliar



Di urutan buncit adalah mobil yang dikendarai tiga juara dunia: Mike Hawthorn, Alberto Ascari dan Nino Farina. Mobil ini salah satu dari tiga kendaraan tim yang didaftarkan oleh Ferrari 1953 dalam adu balap ketahanan mobil Le Mans 24 Jam.





9. Ferrari 250 LM (1964)

Harga: US$ 14,3 juta atau Rp 185 miliar





Tipe 250 LM adalah Ferrari terakhir yang menang di Le Mans, dan memenangkan bendera finis pada balapan 1965.





8. Ferrari 250 GT SWB California Spider (1961)

Harga: US$ 15,2 juta Rp 197 miliar





250 GT SWB California Spider dibuat terbatas hanya 56 unit. Sementara mobil yang terjual di Pebble Beach Agustus 2014 adalah salah satu dari sebagian kecil unit yang kapnya bisa dilepas. (Baca: Pencuri Ferrari Tertangkap karena Kehabisan Bensin)





7. Ferrari 250 Testa Rossa (1957)

Harga: US$ 16,4 juta atau Rp 212 miliar







Varian dari Testa Rossa ini memenangkan balapan Le Mans pada 1958, 1960, dan 1961, tetapi mobil yang dijual oleh Gooding & Company pada 2011 menjadi rekor dunia untuk sebuah tipe purwamuka.





6. Ferrari 375 Spider-Plus Competizione (1954)

Harga: US$ 18,4 juta atau Rp 238 miliar







Di Goodwood Festival of Speed pada 2014, mobil Ferrari 375-Plus ini dijual seharga 10,7 juta pound sterling. Satu dari hanya lima unit yang diproduksi ini memiliki kapasitas 4,9-liter, bermesin V12 tenaga kuda itu membantu Ferrari memenangkan Kejuaraan Dunia pada 1954.





5. Ferrari 250 GT SWB California Spider (1961)

Harga: US$ 18,5 juta Rp 240 miliar







Salah satu dari 59 mobil klasik langka yang dijual di rumah lelang setelah ditemukan di sebuah gudang pada 2014. California Spider ini pernah dimiliki aktor Prancis, Alain Delon, yang difoto di dalamnya bersama Jane Fonda dan Shirley MacLaine.





4. Ferrari 275 GTB/C Speciale (1964)

Harga: US$ 26,4 atau Rp 342 miliar





Ferrari ini ciptakan hanya tiga unit, masing-masing dengan bahan aluminium ringan dan mesin V12 3,2-liter 316 bhp.





3. Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider (1967)

Harga: US$ 27,5 juta atau Rp 356 miliar







Jenis Ferrari 275 GTB ini hanya diproduksi 10 unit dengan kap terbuka ke atas, perpaduan dengan Spider, menyusul permintaan langsung dari importir Ferrari Amerika Utara waktu itu, Luigi Chinetti. Mobil yang dijual US$ 27,5 juta itu dikendarai oleh Steve McQueen dalam film The Thomas Crown Affair.





2. Mercedes W196 (1954)

Harga: US$ 29,6 juta atau Rp 383 miliar







Satu-satunya mobil selain Ferrari yang masuk dalam jajaran 10 Besar ini adalah Mercedes W196. Dikendarai oleh lima kali Juara Dunia, Juan Manuel Fangio, mobil ini memenangkan sejumlah titel Grand Prix dan dijual untuk kemudian menjadi rekor dunia selama lelang Bonhams Goodwood Festival of Lelang pada 2013. (Baca: Mobil Mercedes Bos JNE Dicongkel Maling)





1. Ferrari 250 GTO (1962)

Harga: US$ 38,1 atau Rp 494 miliar







250 GTO dirancang untuk balapan. Tapi seiring peraturan kompetisi yang menetapkan bahwa 100 unti harus dibangun, Ferrari entah bagaimana berhasil lolos dengan hanya membuat 39 unit di pasaran.



Koleksi langka ini perpaduan antara keindahan GTO dan kesuksesan sebagai pembalap yang membuat Ferrari jenis ini menjadi mobil paling bernilai, yang pernah dijual dalam lelang.



TELEGRAPH.CO.UK | BOBBY CHANDRA