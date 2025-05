TEMPO.CO , Hollywood - Banyak orang sudah sangat familiar dengan patung Oscar sebagai maskot utama acara penghargaan film bergengsi Academy Awards atau biasa disebut sebagai Oscar. Tapi tak banyak yang memperhatikan soal "amplop emas" yang berisi nama-nama pemenang Oscar.



Berikut ini hal-hal menarik soal "amplop emas" yang diklaim pihak Oscar sebagai simbol resmi acara tersebut.



1. Umur amplop ini lebih muda daripada Oscar

Pada 2015, Oscar memasuki umur ke-87 tahun. Tapi amplop ini baru berumur 75 tahun. Penggunaan amplop untuk Oscar bermula pada 1939, ketika panitia Oscar telah lebih dulu mengumumkan pemenang kepada media, The Los Angeles Times, yang membocorkan nama pemenang sebelum acara resmi dimulai. Jadi, setahun kemudian, dibuatlah amplop ini untuk mencegah kebocoran nama pemenang oleh media.



2. Penampilan amplop ini baru diubah

Amplop yang berkilau dan berwarna keemasan ini baru didesain lima tahun lalu oleh Marc Friedland. Idenya adalah amplop harus berkilau, seperti patung Oscar, supaya serasi. Sekarang, kita tak hanya mendengar kata-kata "The oscar goes to...", tapi juga "The envelope please..."



Adapun perubahan desain amplop dikomentari aktor senior Tom Hanks pada 2011. Hanks berpendapat desain amplop yang baru lebih artistik.



3. Ada dua set amplop cadangan

Seharusnya hanya ada 24 amplop yang muncul selama Oscar. Tapi panitia menyiapkan 72 amplop sebagai cadangan jika set pertama tak dapat disampaikan tepat waktu. Sedangkan pengerjaan dan distribusi amplop dilakukan dengan sangat rahasia untuk mencegah kebocoran nama pemenang.



4. Waktu pengerjaan amplop adalah tiga minggu

Friedland dan timnya membutuhkan waktu 110 jam untuk menyelesaikan seluruh amplop. Bahan-bahan yang dibutuhkan tak sembarangan. Kertas diimpor langsung dari percetakan di Jerman. Ada pula material satin yang digunakan untuk mendekor renda amplop. Lem yang digunakan berupa lilin yang telah melalui proses pematangan agar pembawa acara yakin bahwa stempel amplop sangat kuat.



"Setidaknya ada 10 tahap yang harus dilalui," kata Friedland.

Selain itu, pembuatan amplop ini menggabungkan teknologi kuno dengan teknologi modern, menjadikan amplop Oscar terlihat klasik tapi berkelas dan mengikuti perkembangan zaman.



5. Ada pengamanan khusus untuk amplop

Kantor akuntan publik ternama, Price Waterhouse and Coopers, adalah firma yang bertanggung jawab atas distribusi amplop. Tahun ini, PwC menggangdeng Brian Cullinan dan Martha Ruiz untuk memastikan amplop berada di tangan yang benar.



Cullinan dan Ruiz masing-masing membawa satu koper dengan kode pengamanan tertentu, dan diiringi polisi. Mereka akan menggunakan jalur berbeda. Amplop set ketiga sudah ditempatkan di satu lokasi rahasia untuk antisipasi. Mereka berdua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas seluruh nama pemenang Oscar. Tahun lalu, Cullinan mengaku hampir saja tak tahan godaan kala melihat salah satu amplop yang di dalamnya tercantum nama Cate Blanchett sebagai pemenang aktris wanita terbaik.



6. Hanya akan ada 24 amplop yang selamat

Walaupun ada 72 amplop, hanya 24 yang bisa dibawa hingga ke atas panggung. Pemenang Oscar akan membawa piala Oscar dan amplop emas tersebut. Sisanya langsung dimusnahkan. Hal ini untuk menghindari adanya lelang amplop di eBay atau situs lelang lainnya. Juga, "Untuk menjaga keistimewaan dan ekslusivitas desain amplop," kata Friedland. Dia tak mempermasalahkan amplop yang masing-masing membutuhkan biaya US$ 200 untuk membuatnya dibakar begitu saja. "Saya harap amplop itu bisa jadi kenangan tersendiri bagi masing-masing pemenang."



YOLANDA RYAN ARMINDYA| CNN