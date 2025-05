8 Restoran Unik dan Aneh di Dunia

TEMPO.CO , Jakarta: Bagi Anda yang bosan dengan makanan yang itu-itu saja dan menginginkan sensasi yang lebih dalam menyantap makanan, berikut kami menyarankan Anda untuk mengunjungi restoran-restoran berikut.



Kami menjelajahi dunia untuk restoran-restoran yang paling tidak biasa dan berikut ke delapan restoran unik dan aneh tersebut.



1. Cereal Killer Cafe, London

Cereal Killer Cafe dibuka pada Desember 2014. Terletak di Brick Lane, Shoreditch, Inggris, ruangannya bernuansa 1980-an dan dipercantik dengan suasana masa lalu. Kafe ini merupakan yang pertama di London yang menyediakan 120 sereal yang berbeda dari seluruh dunia dengan 30 jenis susu.



2. The Laundromat Cafe, Copenhagen

Penduduk Copenhagen memiliki solusi yang tidak biasa untuk makan dan pada saat yang melakukan pekerjaan: mencuci. Di Laundromat Cafe, pelanggan dapat membawa cucian mereka, memasukkannya dalam mesin cuci, dan kemudian mengambil minuman dan makanan. Ada lebih dari 40 jenis bir plus makan siang favorit, dengan telur, daging, sosis, pancake dan cokelat mentega buatan sendiri. Juga tersedia jus di meja kayu panjang dan ada sofa merah yang dikelilingi oleh poster eksentrik.



3. Fukurou Sabou Owl Cafe, Tokyo

Fukurou Sabou memberikan kesempatan kepada Anda untuk memegang burung hantu atau burung hantu itu bisa bertengger di bahu seraya Anda menikmati makanan yang Anda sukai. Ada cheesecake yang paling direkomendasikan oleh sebagian besar penduduk kota wisata ini.



4. Cabbages and Condoms, Bangkok

Cabbages and Condoms merupakan gagasan dari Mechai Viravaidya atau memiliki nama lain Mister Kondom, pendiri Population and Community Development Association. Dia ingin orang menganggap kondom seperti mereka menganggap kubis.



Restoran berlantai dua ini dipenuhi 400 kursi dan fitur berbentuk kondom. Kondom diterangi bercahaya dan aksi pahlawan berbentuk alat kontrasepsi akan menyambut Anda di pintu masuk restoran. Dan jangan harap saat Anda minta tagihan pembayaran, Anda akan mendapat permen pedas mentol, tapi Anda akan mendapatkan kondom sebagai ganti permen. Mengikuti sukses di Bangkok, dua restoran serupa sudah dibuka di Inggris.



5. Lentil as Anything, Melbourne

Pada Lentil as Anything, Anda tidak hanya membayar apa yang Anda inginkan untuk makan; Anda cukup membayar semampu Anda. Ini merupakan restoran yang tidak berorientasi profit, dikelola oleh relawan dan didedikasikan untuk mempromosikan dunia yang setara, murah hati, dan gratis.



Dengan menu gaya prasmanan dan à la carte, makanan sederhana dan lezat bahkan makanan metropolis, bisa didapatkan di sini. Bahkan restoran ini sekarang telah berkembang menjadi empat cabang di Melbourne dan Sydney.



6. Modern Toilet, Taiwan

Restoran ini terinspirasi oleh humor toilet kartun Jepang, Dr Slump. Pengunjung akan duduk di meja makan yang terbuat dari keramik berbentuk toilet.



Makanan pun disajikan di bathtub mini dan closet duduk, sementara minuman disajikan dalam gelas berbentuk toilet pipis untuk pria. Anda juga akan ditawari es krim cokelat yang berbentuk tinja manusia.



7. Baobab Tree Bar, Modjadjiskloof, Afrika Selatan

Sunland Farm terletak di Modjadjiskloof, sebuah kota kecil di utara Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Ini adalah rumah pohon baobab besar, setidaknya telah berusia 1.500 tahun, berdiameter 150 meter dan 72 meter.



Sepasang suami istri mengubahnya menjadi Baobab Tree Bar, yang bisa memuaskan dahaga bagi wisatawan dan menjadi bar yang juga menyajikan makanan ringan.



8. Blindeku, Zurich, Swiss

Jorge Spielmann seorang pendeta buta dari Swiss memberikan tamu-tamunya pengalaman kuliner baru: makan sambil matanya ditutup. Spielmann pada 1999 membuka Blindekuh di Zurich, restoran makan gelap pertama dunia. Pelanggan berpesta dalam kegelapan, dilayani oleh staf yang buta atau sebagian bisa melihat.



Menu yang dihidangkan berubah setiap minggu, dengan pilihan daging, ikan, atau vegetarian. Pada saat makan dalam gelap, Anda harus menebak apa yang sedang Anda makan saat itu.



CHANNEL NEWS ASIA | YON DEMA