Cara Memilih Jam Tangan yang Tepat

BISNIS.COM, Jakarta - Memilih jam tangan yang tepat di tengah bermacam brand dengan tipe yang bervariasi, mungkin agak membingungkan. Nah, berikut tips dari Hendra Kesuma, CEO RaDa Time mengenai cara memilih jam yang tepat.

Pertimbangan paling utama ialah kualitas. Banyak jam tangan mahal di pasaran tetapi lebih mengutamakan fesyen namun kualitasnya belum tentu terjamin. Padahal, di tengah aktivitas yang semakin padat baik di luar maupun di dalam ruangan, kualitas adalah jawabannya.

Kedua, desain yang up to date. Banyak merek yang secara kualitas terbilang bagus namun kurang maksimal menunjang pergaulan sosial. "Maka pilihlah jam tangan yang berkualitas sekaligus memiliki desain yang up to date," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Senin 11 Mei 2015.

Ketiga, jangan memilih jam dengan desain yang terlalu ekstrim. Sebab, jam tangan sebagai produk yang digunakan secara jangka panjang sehingga tidak perlu yang terlalu rumit dari segi desain.

Menurutnya, salah satu merek jam tangan yang memiliki desain fesyen yang menarik sekaligus watchmaking ialah Aries Gold, jam tangan asal Swiss ini mengakomodir keduanya.“Apakah Anda merupakan orang yang up-to-date dan menghargai waktu?, coba mulai sekarang selaraskan jam tangan yang anda gunakan dengan kepribadian anda,” tutupnya.

BISNIS.COM