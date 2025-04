Gandeng Setipe, Biro Jodoh Ini Siap Pertemukan 1 Juta Pasangan

TEMPO.CO, Jakarta - Bergabungnya Setipe dengan Lunch Actually Group yang merupakan perusahaan kencan terbesar di Asia Tenggara menjadi sinergi kokoh yang saling mendukung satu sama lain. Kedua perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sama dan akan bekerja sama untuk mendominasi industri perjodohan di Indonesia dengan menyediakan layanan yang lebih luas bagi para lajang yang serius mencari jodoh.

Baca: Setipe Gandeng Biro Jodoh Online Terbesar, Janjikan Kerahasiaan



"Kami melihat potensi besar yang bersinergi pada masing-masing brand, bisnis dan budaya perusahaan. Kami terkesan dengan apa yang telah dilakukan Razi dan timnya dalam memperbesar Setipe, dan kami sangat antusias untuk memiliki mereka dalam ekspansi ini di Indonesia" kata Violet Lim, CEO dan salah satu pendiri Lunch Actually Group, dalam siara persnya pada Senin malam, 8 Mei 2017.



Violet Lim mengatakan, "Dengan pengetahuan kuat akan budaya kencan lokal yang dimiliki Setipe dan telah menjadi merek ternama yang pertama kali muncul didalam benak para single atau lajang di Indonesia."



Violet Lim juga menerangkan ditambah dengan pengalaman 13 tahun dari Lunch Actually Group yang telah terbukti, maka dia percaya dengan bergabung bersama, akan mengembangkan bisnis ke tingkat yang lebih tinggi di Indonesia.



"Kami sangat antusias dengan peluang merger ini dan kami yakin bahwa sekarang kami berada dalam posisi yang lebih kuat untuk melayani para single di Indonesia. Kami berharap untuk menaikkan pendapatan empat kali lipat pada tahun ini dan mempercepat tujuan kami dalam menciptakan satu juta (1.000.000) pernikahan yang bahagia" ungkap Violet Lim.



Simak: Biro Jodoh Online Sasar Kaum Lajang Perkotaan



Adapun Lunch Actually Group diluncurkan di Singapura pada tahun 2004 oleh pasangan suami dan istri Jamie Lee dan Violet Lim.



Di bawah komando pasutri ini, Lunch Actually Group terus melakukan ekspansi ke Kuala Lumpur, Penang, Hong Kong, Jakarta dan Bangkok. Perusahaan ini diakreditasi oleh SDNTrust dari pemerintahan Singapura, Case Trust, dan Matchmaking Institute of New York. Dan Violet Lim dinyatakan sebagai pendirinya yang menjadi orang Asia pertama yang disertifikasi oleh Matchmaking Institute of New York.



Hingga kini, Lunch Actually Group memiliki lebih dari setengah juta anggota dan telah mengatur lebih dari 93.000 kencan. Violet Lim menuturkan dalam 6 tahun terakhir, pendapatan tunai perusahaan telah meningkat sebesar 30-50 persen dari tahun ke tahun yang membuatnya menjadi agen perjodohan serius terbesar se-Asia Tenggara.



"Baru-baru ini kami juga mengumumkan kolaborasi dengan Diverse Co, perusahaan kencan internet Jepang untuk meluncurkan Tailor - layanan kencan premium di Tokyo," ujar dia.

HADRIANI P.