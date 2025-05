TEMPO.CO, Jakarta - Jutaan orang di seluruh dunia merayakan tahun baru Imlek 4713 pada 19 Februari 2015. Di Cina, tahun baru Imlek adalah hari libur paling penting tahun ini dan dirayakan selama 15 hari.



Zodiak Cina dikenal sebagai Sheng Xiao atau shio dibagi menjadi 12 siklus. Setiap siklus berlangsung 12 bulan dan diwakili oleh simbol binatang.



Tahun ini dalam kalender Cina disebut juga Year of the Ram, tahun domba atau kambing. Hewan ini merupakan tanda kedelapan dalam 12 zodiak Cina. Ram juga dianggap sebagai binatang keberuntungan yang memberikan satu tahun janji dan kemakmuran. Mereka yang lahir pada tahun domba jantan itu dikatakan memiliki sifat damai. Shio kambing jantan juga perlambang kebaikan, penuh bantuan, dan saling percaya.



Dalam tradisi etnis Cina, mereka merayakan Imlek dengan bersilaturahmi satu sama lain dan saling mendoakan kebaikan. Berikut ucapan yang paling populer di tahun baru Imlek, seperti ditulis situs ibtimes.co.uk:



- Happy Chinese New Year! Semoga Anda beroleh kemakmuran di tahun kambing.

- Semoga kita semua mendapatkan semua keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan! Selamat tahun baru Imlek.

- Semoga Anda selalu sukses dalam karier dan kebahagiaan bersama keluarga Anda! Happy Chinese New Year!

- Semoga tahun kambing membawa semua keinginan baik tahun ini.

- Selamat tahun baru Imlek. Semoga semua impian tahun baru Anda menjadi kenyataan!

- Semoga senantiasa mengalir kesehatan, kekayaan, dan keberuntungan selama tahun kambing ini!

- Semoga keberuntungan dan kemakmuran senantiasa mengikuti kemana pun Anda pergi.

- Semoga kesehatan, suka cita, dan kebahagiaan senantiasa mengelilingimu di tahun kambing ini.

- Bahagia, makmur, panjang umur! Selamat tahun baru Imlek. (Dalam bahasa Mandarin diucapkan: Fu Lu Shou)

Senantiasa sehat ya (Dalam bahasa Mandarin diucapkan Shnt Jiankang). Selamat Hari Raya Imlek!



Peribahasa Cina yang paling banyak dikutip dalam ucapan Imlek:



- Kesabaran adalah kekuatan. Dengan waktu dan kesabaran daun murbei bisa menjadi sutra.

- Bila keberuntungan mengunjungi Anda, semua orang akan tahu di mana Anda berada.

- Janganlah takut tumbuh walau perlahan, takutlah jika hanya berdiri diam.

- Habiskan koin baru dengan seorang teman lama dan berbagi kesenangan lama dengan teman baru.

- Jika Anda ingin kesenangan satu jam, tidur siang. Jika Anda ingin kesenangan satu hari, pergilah memancing. Jika Anda ingin kesenangan satu tahun, warisilah uang. Jika Anda ingin kebahagiaan seumur hidup, bantulah orang lain.

- Kebaikan adalah kualitas terbaik jiwa.

- Berhemat adalah ibu dari kemakmuran.

- Jangan mengutuk kegelapan, nyalakanlah lilin.

- Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang.

- Jika Anda sabar dalam satu saat amarah, Anda akan melarikan diri dari seratus hari kesedihan.



INDAH P.