TEMPO.CO, Jakarta - Definisi perpustakaan sekarang sangat terbuka untuk ditafsir. Begitu kata Alex Johnson dalam buku terbarunya, Improbable Libraries: A Visual Journey to the World’s Most Unusual Libraries. Johnson adalah jurnalis di surat kabar Inggris, The Independent, yang rajin menulis masalah perbukuan, seperti Shedworking: The Alternative Workplace Revolution.



"Konsep dasar sebuah perpustakaan itu berkembang. Sebagian, misalkan, tak punya syarat keanggotaan atau nomor identifikasi, sebagian lagi bahkan tak meminta buku-buku itu dikembalikan," tulis Johnson, yang orang tuanya adalah pustakawan.



Buku Improbable Libraries diterbitkan pada Pekan Perpustakaan Nasional, kegiatan rutin yang diadakan American Library Association (ALA), yang jatuh pekan ini. Buku itu memuat 250 foto berbagai perpustakaan unik dari berbagai sudut bumi. Buku ini ditulis Johnson dengan alasan sederhana,yakni agar orang suka datang ke perpustakaan.



Di bawah ini delapan perpustakaan terunik di dunia yang dipaparkan Johnson di bukunya.



1. Perpustakaan Tank, Argentina



Raul Lemesoff, seniman Buenos Aires, Argentina, menciptakan Weapons of Mass Instruction, plesetan dari Weapon of Mass Destruction (Senjata Pemusnah Massal). Dia mengubah mobil Ford Falcon tahun 1979 menjadi perpustakaan bergerak berbentuk tank berwarna hijau yang sekujur badannya dipenuhi buku. Lemesoff keliling kota membagikan buku-bukunya dalam "tank" ini.



2. Perpustakaan Unta, Mongolia



Perpustakaan ini disebut Perpustakaan Bergerak Anak-anak Mongolia. Perpustakaan keliling ini didirikan oleh Jambyn Dashdondog, pengarang buku anak-anak, yang membawa buku-buku untuk suku-suku nomaden di daerah terpencil di Gurun Gobi dengan menggunakan unta.



3. Bangunan Buku, AS



Perpustakaan Pusat Kota Kansas ini punya desain eksterior yang jelas menunjukkan dia sebagai perpustakaan. Seluruh dinding mukanya berupa deretan 22 punggung buku raksasa. Bangunan ini menjadi salah satu perpustakaan yang paling mengesankan di Amerika Serikat.



4. Perpustakaan Pantai, Australia



Pada 2010, IKEA, perusahaan multinasional yang merancang dan menjajakan perkakas siap-pasang, membangun rak buku luar-ruang terpanjang di dunia di Pantai Bondi dekat Sydney, Australia. Rak-rak itu dipenuhi dengan sekitar 6.000 buku.



5. Perpustakaan Hiu Manta, Thailand



Perpustakaan ini menyerupai hiu manta dan berada di komplek hiburan di resor Soneva Kiri di Koh Kood, Thailand. Dia dirancang oleh 24H, perusahaan arsitektur Belanda. Interiornya sama mengesankan seperti eksteriornya.



6. Perpustakaan Universitas Aberdeen, Skotlandia



Mungkin sulit untuk fokus pada isi buku Anda setelah melihat desain dari perpustakaan University of Aberdeen, Skotlandia, ini. Eksterior perpustakaan ini mengesankan. Menurut Johnson, perpustakaan ini dirancang untuk "cahaya berkilau siang hari dan cahaya lembut di malam hari", karena tangganya melingkar-lingkar ke atas dalam lekuk yang tak biasa.



7. Perpustakaan Gratis



Ada lebih dari 12.000 perpustakaan kecil gratis di seluruh dunia. Perpustakaan tersebut paling banyak terdapat di Amerika Serikat. Umumnya mereka berbentuk kotak kecil yang terbuat dari bekas kotak telepon.



8. Perpustakaan Luckenwalde, Jerman



Perpustakan ini memiliki bentuk yang unik dan dilapisi warna emas untuk menarik minat orang mengunjunginya. Perpustakaan ini merupakan bekas stasiun kereta api di Luckenwalde, Jerman. Bangunan ini dimaksudkan untuk memiliki peran ganda baik sebagai perpustakaan dan sebuah karya seni abstrak.



THE DAILY BEAST | YON DEMA | K