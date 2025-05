Kolaborasi Keju Wine Ini Sajikan Cita Rasa Bahari Nusantara

TEMPO.CO, Jakarta -Berdampingan dengan Kampoeng Tempoe Doeloe (KTD) para pengunjung di ajang Jakarta Fashion&Food Festival 2015 bisa menikmati sensasi wine. Seperti yang sudah-sudah dikemas dengan Wine&Cheese Expo menghadirkan aneka wine, keju, hingga coklat dari produsen dan distributor terbaik.



"Selain itu pada Wine&Cheese ini selalu didukung dengan partisipasi beberapa negara sahabat. Di momen ini, kami bermitra dengan kedutaan-kedutaan negara sahabat dalam expo di antaranya Afrika Selatan, Amerika, Argentina, Australia, Austria, Chili, Italia, Jerman, Kanada, New Zealand, Portugal, Prancis, dan Spanyol," kata Tommy Laurici pada Kamis, 14 Mei 2015.



Deputy Chairman JFFF 2015 ini juga menjelaskan pada setiap tahunnya juga menghadirkan acara makan malam spesial bersama para chef ternama di Wine Dinner.



Tommy mengatakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengusung tema ala Eropa menu Eropa, tahun ini Wine Dinner bertema Bahari Nusantara.



"Acaranya berlangsung 22 Mei 2015 yang dipandu Chef Alicia Tivey," ujar Tommy.

Di samping Wine Dinner, untuk memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi para winery, Wine&Chese Expo juga mengadakan Wine & Sake Workshop for Sommelier dan Indonesia Best Sommelier Competition.



"Untuk mengisi akhir pekan, para pengunjung juga dapat melihat demo masak yang akan mendemonstrasikan resep-resep terpilih yang dapat menjadi inspirasi seperti menu masakan Korea ataupun pasta," kata dia.

Selain itu, juga menyiapkan berbagai kompetisi menarik seperti Chocolate Cup Competition dan Fruit Creativity.

"Ini bisa diikuti seluruh anggota keluarga yang menikmati akhir pekan di sini," ujar Tommy.



HADRIANI P.