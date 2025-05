TEMPO.CO, JAKARTA—Akhir pekan kali ini, 31 Oktober 2015, dikenal dengan budaya pop sebagai malam Halloween. Perayaan ala barat ini memiliki pengaruh festival panen Celtic, pagan, juga festival Gaelic.



Di dunia barat, anak-anak maupun orang dewasa merayakannya dengan bermain trick-or-treat, menghadiri pesta kostum, menghias dan mengukir labu kuning menjadi jack-o’-lantern, menyalakan api unggun, hingga bercerita seram sampai menonton film horor. Berikut ini daftar singkat pusat-pusat keramaian di Jakarta yang menyajikan perayaan serupa.



Sarasvati Concert



Suasana Halloween bakal terasa lewat lantunan nada-nada mistik dari Sarasvati. Selain karena karya-karyanya, mantan vokalis kelompok Homogenic ini dikenal dengan kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Album pertamanya, Story of Peter banyak bercerita tentang kedekatannya dengan makhluk gaib.

Waktu : Sabtu, 31 Oktober 2015, Pkl 19.00-20.30 WIB

Tempat : @America, Pacific Place Lantai 3, Jalan Sudirman No.52-53 Jakarta.

HTM : Gratis

Halloween Party, X-SOMNIA Electronic Music Parade

Pesta Halloween ini akan dihibur oleh para DJ kondang berskala internasional maupun lokal. Musik elektro, house, progresive, techno, trance hingga RnB dikombinasikan dengan laser, asap dan kembang api. Panitia juga akan memberikan US$ 2000 untuk pengunjung dengan kostum Halloween terbaik.

Waktu : Sabtu, 31 Oktober 2015, Pkl 19.00-23.55 WIB

Tempat : Ecopark Ancol, Jalan Lodan Tim No. 7 Pademangan, Jakarta Utara

HTM : Gratis



Halloween Party The Dark Night



Pesta Halloween ini akan menghadirkan DJ ASsyifa, MAXDUB, Opie, Stroo Roxx, MEA, HozZe #26 dan lainnya. Pengunjung juga dapat memenangkan voucher menarik untuk kostum Halloween paling menyeramkan.



Waktu : Sabtu, 31 Oktober 2015, Pkl 21.00-02.00 WIB

Tempat : Foodism, Jalan Taman Kemang No. 14 Mampang prapatan, Jakarta Selatan

BERBAGAI SUMBER