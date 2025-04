TEMPO.CO, Jakarta - Layanan kencan terbesar di Indonesia, Setipe, resmi bergabung dengan Lunch Actually Group, yang merupakan perusahaan kencan terbesar di Asia Tenggara. Kedua perusahaan yang berdiri atas visi dan misi yang sama ini akan bekerja sama untuk mendominasi industri perjodohan di Indonesia dengan menyediakan layanan yang lebih luas bagi para lajang yang serius mencari jodoh.



Di era maraknya kencan dan hubungan jangka pendek, Lunch Actually Group dan Setipe bergabung untuk membantu para lajang yang ingin mencari hubungan jangka panjang yang serius. Hal inilah yang menjadi fondasi awal kerja sama kedua perusahaan tersebut.



Dalam siaran pers pada Selasa malam, 8 Mei 2017, Razi Thalib mengatakan kolaborasi atau bergabungnya Setipe dengan tim Lunch Actually Group akan mencapai 110 orang. Razi, yang merupakan pendiri dan CEO Setipe, akan memimpin pengoperasian Lunch Actually di Indonesia.



Razi juga mengatakan, "Nantinya setelah 3 tahun beroperasi, Setipe telah berkembang pesat, tapi untuk monetisasi pasar online dating di Indonesia masih membutuhkan layanan offline yang kuat karena tingkat penggunaan kartu kredit masih rendah dan kurang dari separuh penduduk Indonesia, yang telah mengakses Internet."



Dia menuturkan Setipe diluncurkan pada Oktober 2013. Sejak saat itu, Setipe telah menjadi layanan online dating nomor 1 di Indonesia, dengan lebih dari 800 ribu anggota dan memfasilitasi lebih dari 200 pernikahan pasangan. Razi menjelaskan, Setipe adalah layanan biro jodoh online buat para lajang agar memiliki tempat privat serta lebih aman dan efektif untuk bertemu calon pasangannya.



"Lebih dari sekadar platform kencan online, Setipe dilengkapi dengan sistem yang dapat memprofil kepribadian orang dan mesin matchmaking yang dapat mencocokkan para single. Sistem tersebut dikembangkan psikolog klinis untuk menyambungkan para single yang cocok satu sama lain," ujarnya.



Razi mengungkapkan Setipe serupa dengan Lunch Actually, yang anggotanya terdiri atas para pekerja profesional, yang menghargai privasi dan kerahasiaan anggota.



Dia menambahkan, "Lunch Actually membawa nilai tambah besar, dan bersama Setipe dapat menyediakan layanan kencan yang lebih luas dan lengkap mulai offline matchmaking, aplikasi online dan mobile, hingga layanan date coaching."



Rudy Ramawy, Managing Partner Venturra Capital, salah satu Investor awal Setipe, menuturkan, "Penggabungan Lunch Actually Group dan Setipe adalah hal yang sangat tepat. Pengalaman yang dimiliki Lunch Actually Group di industri perjodohan Asia, digabung dengan wawasan Setipe yang sangat dalam pada pasar Indonesia."



Rudy menjelaskan, penggabungan pun akan mendorong usaha ini maju lebih pesat. "Saya yakin bergabungnya kedua tim akan menolong banyak orang dalam menemukan pasangan," ujarnya.



Penggabungan Setipe merupakan batu loncatan penting untuk Lunch Actually Group dalam menjangkau pasar yang lebih luas di Indonesia dan membawa brand mereka ke level yang lebih tinggi.



Dengan penyatuan ini, Razi dan Rudi berharap Setipe akan bergabung dengan beberapa produk dari Lunch Actually Group, seperti Esync, LunchClick, Lunch Actually Academy, dan Peerage. "Nantinya grup baru ini akan terus melayani lebih dari dua juta anggota di Indonesia yang terus bertambah pesat," katanya.



HADRIANI P.



